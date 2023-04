Resident Evil 4 Remake, la scena più epica di Leon stava per sparire

Resident Evil 4 Remake ha potuto contare su molti momenti iconici dell’avventura originale di Capcom, ma quello del “bingo” stava per essere cancellata dal recente remake.

Il nuovo rifacimento dell’amato quarto capitolo del franchise (che trovate su Amazon) ha riproposto la stragrande maggioranza delle migliori scene e frasi, rielaborandone alcune per aggiornarle ai tempi di oggi.

Molti dettagli sono rimasti identici, come la sequenza del celebre cane, anche se di recente i fan hanno effettivamente avuto da ridire su questo.

È tornata anche l’amata modalità Mercenari di recente, a dimostrazione di quanto Capcom abbia voluto rispettare la sua opera originale.

L’inizio di Resident Evil 4 Remake è rimasto adrenalinico e d’impatto come in passato, anche se stava per lasciare indietro la celebre frase sul bingo di Leon.

Nella prima schermaglia al Pueblo, i ganados se ne vanno ad un certo punto al suono della campana. Leon commenta questa cosa ironizzando sul fatto che gli abitanti siano andato a giocare a bingo.

Molte delle frasi e momenti originali sono rimasti, ma alcuni sono stati tagliati. IGN US ha voluto darci l’occasione di ascoltare alcune di queste dalla voce di Nick Apostolides, il nuovo doppiatore di Leon da RE2 Remake in poi.

L’attore, che è anche un grande fan del gioco originale, ha interpretato così le frasi più sfacciate che non hanno superato la selezione di Capcom:

Rivelando, in una intervista successiva con Apostolides alla realizzazione del video, che la celebre frase “Dove sono andati tutti, al bingo?” stava per non essere riproposta all’interno di Resident Evil 4 Remake.

«Molti di quei dialoghi – i classici – erano lì come possibili riproposizioni o possibili alternative. È proprio così che va la registrazione, ottieni molta varietà e vedranno cosa si adatta meglio al prodotto finale. Fino a quando non ho giocato al gioco, o fino a quando il filmato non inizia a uscire per il marketing, non so nemmeno che hanno mantenuto quella linea quando registri.»

E non solo perché, come approfondisce l’attore, proprio la celebre frase sul bingo è stata rimessa nel gioco in un impeto di goliardia:

«In realtà hanno scritto un’altra frase al posto di quella. L’abbiamo fatta un paio di volte, semplicemente non sembrava giusto sul set, e il regista cinematografico ha detto: “Sai una cosa, per farci due risate, facciamo la linea di dialogo del bingo”. E io ero tipo, “Davvero?”, e poi è arrivata nel gioco.»

Per la gioia dei fan, gli stessi che venerano anche le munizioni del titolo, che devono ringraziare la goliardia di qualcuno in Capcom.

