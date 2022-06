Resident Evil 3, la patch next-gen ha rimosso un elemento del finale

Gli ultimi capitoli della saga di Capcom, tra cui Resident Evil 3, sono diventanti improssivamente next-gen con una patch pubblicata di recente.

Il remake della scorribanda notturna di Jill Valentine, che trovate su Amazon, è stato apprezzato nonostante alcuni problemi del gioco che hanno sollevato delle critiche.

La patch next-gen dei tre Resident Evil hanno dato l’opportunità a molti fan di scoprire, o riscoprire, le tre avventura, ma hanno creato problemi su PC.

Talmente fastidiosi che, dopo il lancio, Capcom ha dovuto fare un passo indietro e cambiare alcuni dettagli della patch.

Le patch next-gen di Resident Evil 3, 2 e 7 hanno trasformato i tre titoli in videogiochi completamente next-gen.

Sono state implementate tutte le caratteristiche tecniche ed estetiche dei titoli di attuale generazione, con effetti visivi che non erano presenti nelle versioni originali.

Tuttavia, qualcuno si è accorto che dopo le patch è stato rimosso anche qualcosa, in particolare da Resident Evil 3.

Nella sequenza finale del gioco, quando Jill e Nicholai si confrontano su un tetto, c’è una cosa in meno in quella scena: un elicottero.

There has been a bizarre and somewhat telling edit to RE:3 with the new patches.

It seems the helicopter that could imply Nicholai escaped Raccoon City, has now been removed.

Does this work towards confirming his fate? #REBHFun

(Right image is the new patched version). pic.twitter.com/81Us3Xepa0

— Sean Hall (@STARS_TyranT) June 23, 2022