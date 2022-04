Resident Evil 3, artwork svelano il segreto della creazione del Nemesis

Resident Evil 3, storico survival horror di Capcom, ha regalato al mondo dei videogiochi una delle creature più iconiche di sempre: il Nemesis.

L’esperimento della Umbrella Corporation, che insidia Jill Valentine nel corso della notte più lunga di Raccoon City, è uno dei Tyrant più temibili che la S.T.A.R.S. abbia mai affrontato. Ma è anche una tenera paperella, in questa versione che potete trovare su Amazon.

Il terzo capitolo, che già era tornato in versione remake, tornerà di nuovo in versione next-gen. L’aggiornamento sarà gratuito per chiunque possieda già il gioco.

Qualcuno ha voluto anticipare i tempi, creando una versione next-gen della versione next-gen di Resident Evil 3. Visto che è difficile da spiegare, potete guardare il video a questo indirizzo.

In occasione dell’arrivo delle versioni next-gen di Resident Evil 3, ma anche del secondo e settimo capitolo, Capcom ha svelato alcuni artwork inediti della preparazione del gioco.

Mentre attendiamo l’aggiornamento dei tre survival horror, abbiamo l’occasione di vedere come sarebbe potuta essere mostrata la creazione del Nemesis.

Si tratta di alcune concept art dedicate alla Umbrella Corporation intenta nella creazione della mostruosità che insegue Jill Valentine.

Potete vedere le immagini qui sotto:

This early concept art from Resident Evil 3 gives us a sneak peek into Umbrella's labs, and what it may have looked like to manufacture Nemesis, Jill's relentless pursuer. pic.twitter.com/KtlXeX5cYy

— Resident Evil (@RE_Games) April 7, 2022