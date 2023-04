Resident Evil 2, 3 e 7 e il Ray Tracing scomparso, ecco cosa è successo

Nei giorni scorsi i giocatori si sono accorti che il Ray Tracing nelle versioni next-gen di Resident Evil 2, 3 e 7 è stato rimosso a sorpresa, senza spiegazioni.

Anche dopo l’uscita del remake di Resident Evil 4 (lo trovate su Amazon) Capcom continua a supportare i precedenti episodi per la saga, ma l’ultimo aggiornamento ha creato un bug inaspettato.

La scomparsa del Ray Tracing è stata innescata infatti da un update pubblicato per i tre giochi, che invece di migliorarli li ha evidentemente azzoppati.

Ed è un peccato perché, nonostante il problema economico, l’aggiornamento next-gen per gli ultimi Resident Evil era comunque una sorpresa ben gradita.

Il mistero della scomparsa del Ray Tracing in Resident Evil 2, 3 e 7 è stato risolto oggi perché, come riporta Siliconera, si tratta di un bug.

All’inizio sembrava che Capcom avesse rimosso l’effetto volutamente, visto che era da molto che non supportava i tre titoli. Ma non è così, fortunatamente.

To all Resident Evil 2 / Resident Evil 3 users on Steam ⚠️ We're aware of an ongoing issue with the raytracing option not appearing in the graphics menu and presets. We'll have this addressed in a future update and apologize for any inconvenience! pic.twitter.com/hGkOey65mQ — Resident Evil (@RE_Games) April 18, 2023

«Siamo a conoscenza di un problema in corso con l’opzione raytracing che non appare nel menu della grafica e nei preset. Risolveremo questo problema in un futuro aggiornamento e ci scusiamo per gli eventuali disagi!»

Il bug di ray tracing è stato individuato per la prima volta su Reddit e nella community Steam di Resident Evil 3. Oltre a questo, l’aggiornamento ha rimosso anche l’opzione per Dolby Atmos per le cuffie che è scomparsa dalle opzioni audio.

In entrambi i casi non si tratta di una cosa voluta, e speriamo che Capcom riesca a risolvere presto.

Per altro non è la prima volta che un aggiornamento su questi titoli ha creato dei problemi, in particolare sempre per il povero Resident Evil 3. La patch next-gen aveva dato problemi fin da subito su PC in particolare e, curiosamente, aveva anche rimosso un elemento dalle sequenze finali del gioco.