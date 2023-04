Capcom ha rimosso il Ray-Tracing da Resident Evil 2, 3 e 7 (e nessuno sa perché)

Nelle scorse ore è arrivato un nuovo aggiornamento a sorpresa per le versioni PC di Resident Evil 2, RE 3 e RE 7, che ha portato con sé una rimozione inaspettata: dopo il rilascio della nuova patch, non è infatti più possibile utilizzare il Ray-Tracing.

Anche dopo l’uscita del remake di Resident Evil 4 (lo trovate su Amazon) Capcom ha deciso di continuare a supportare i precedenti titoli della serie: evidentemente, nel caso di quest’ultima patch, qualcosa deve essere andato decisamente storto.

Secondo quanto riportato da DSOGaming, l’intenzione iniziale del publisher era semplicemente quella di rimuovere il supporto a DX11 dalle versioni PC di Resident Evil 2, 3 e 7, ma con l’ultima patch il team ha rimosso interamente anche il Ray-Tracing.

Ma anche la giustificazione iniziale crea qualche sospetto: gli sviluppatori avevano infatti promesso che avrebbero rimosso tale supporto solo a luglio, mentre questa nuova patch è stata rilasciata addirittura a metà aprile.

In assenza di dichiarazioni ufficiali da parte del team di sviluppo, nessuno è in grado dunque di capire che cosa sia effettivamente andato storto: del resto, anche ammesso che l’intenzione fosse rimuovere il supporto a DX11, ovviamente DX12 è perfettamente in grado di utilizzare a sua volta il Ray-Tracing.

Di conseguenza, perché è stata rimossa questa feature? La spiegazione più plausibile sembrerebbe essere quella di un curioso bug sfuggito agli sviluppatori prima dell’effettivo rilascio, costringendo gli utenti PC a ritrovarsi con delle versioni “inferiori” dopo l’aggiornamento.

Per il momento non possiamo dunque che consigliarvi, se possibile, di non applicare le ultime patch di Resident Evil 2, 3 e 7 su PC: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena arriveranno ulteriori chiarimenti o un possibile fix per questo misterioso problema.

Discorso diverso invece per l’ultima patch rilasciata su Resident Evil 4 Remake, che ha portato invece notevoli miglioramenti per le versioni console del gioco.

Nel frattempo, nelle scorse giornate è stato presentato il trailer per il film in computer grafica Resident Evil Death Island, che riunirà la maggior parte dei protagonisti più iconici: una presentazione davvero esagerata, al punto che i fan hanno già eletto il momento più “trash”.