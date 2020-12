Regali di Natale Last Minute? Ci pensa ePrice!

Il noto store online ePrice ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di risparmiare diversi euro su tantissimi prodotti, pronti per esser acquistati come regali di Natale last minute e farseli recapitare a casa in 24/48 ore.

Ad esempio, potete mettere le mani su FIFA 21, videogioco di calcio dedicato alla stagione 2020/2021, a soli 39,99€. L’edizione di quest’anno del leggendario titolo calcistico è commercializzata con vari bonus in formato digitale per la modalità FIFA Ultimate Team, nella quale potete costruire la vostra squadra ideale e sfidare altri giocatori in tutto il mondo.

Il ritmo più veloce rispetto a FIFA 20, oltre che tangibilmente se confrontato alla concorrenza, comporta un ritorno massiccio dell’effetto flipper, per cui il giocatore si ritrova praticamente senza soluzione di continuità ad essere sempre in attacco o in una difesa disperata. Questo è un gioco di duelli, in cui, mancando totalmente un filtro del centrocampo e ritrovandosi continuamente a produrre o subire contropiedi, l’esito di un’azione da gol viene determinato più da un uno contro uno che da uno sforzo corale.

Piuttosto interessante anche la smart TV4K Samsung QLED QE43Q60TAUXZT, la quale offre il 100% di volume colore firmato Quantum Dot per regalare colori realistici sia in scene buie che in quelle molto luminose. Come tutti i televisori UHD Samsung, è certificato per la qualità UHD 4K reale e offre un’esperienza visiva superiore grazie al sistema Quantum HDR, che analizza la scena fotogramma per fotogramma e regola l’illuminazione per esprimere al meglio la luminosità specifica di ogni momento.

Il dispositivo pensa anche ai giocatori e utilizza la tecnologia Real Game Enhancer per garantire il massimo della velocità e il pieno controllo per un’esperienza di gameplay fluida e realistica. Inoltre, grazie alla tecnologia FreeSync (VRR) sarà possibile ridurre l’input lag, con un tearing e uno stuttering minori, ottimizzando i frame video dei giochi scena per scena.

Solitamente la Smart TV 4K Samsung QLED QE43Q60TAUXZT viene venduta a 699€, ma oggi potrete acquistarla a soli 508,99€.

Prima di lasciarvi alla nostra selezione, vi invitiamo a visitare la pagina della promozione per consultare il catalogo completo.

