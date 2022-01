Red Weekend MediaWorld: sconti imperdibili su tech e non solo!

È finalmente giunto il weekend e, a quanto pare, la nota catena MediaWorld ha lanciato per l’occasione una promozione imperdibile, chiamata Red Weekend, che vi consentirà di acquistare a prezzo scontato tantissimi prodotti, anche a tasso zero e con consegna gratuita, sino a domenica 9 gennaio. Proprio per questo motivo vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su MediaWorld.

Tanti i prodotti proposti dal portale, con una selezione che spazia tra smartphone, PC Desktop, tablet e tanto altro, vi segnaliamo in particolar modo la smart TV SAMSUNG Neo QLED 4K QE55QN95A Carbon Silver, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.599€, rispetto agli usuali 2.299€ di listino, per un risparmio reale di 700 euro.

La smart TV SAMSUNG Neo QLED 4K QE55QN95A Carbon Silver è dotata di uno splendido pannello Neo QLED da 55″ ed integra il sistema operativo Tizen, consentendo di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix ed altre ancora.

La risoluzione del pannello della smart TV SAMSUNG Neo QLED 4K QE55QN95A Carbon Silver è di 4K e offre un input lag particolarmente basso ed il supporto alle tecnologie VRR, ALLM, HDR 10, HDR 10+ e HLG sulla porta HDMI 2.1 (ma non mancano altre tre HDMI 2.0), con alcune opzioni aggiuntive proprio dedicate al mondo dei videogiocatori, tra cui la frequenza di aggiornamento che arriva sino a 120Hz.

Il sistema di retroilluminazione all’avanguardia della smart TV SAMSUNG Neo QLED 4K QE55QN95A Carbon Silver consente di raggiungere una resa cromatica più ricca ed accurata ed un contrasto più profondo con dettagli nitidi, definendo un vero e proprio nuovo standard con Quantum HDR 32X.

Le offerte incluse in questo Red Weekend di MediaWorld sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione di prodotti