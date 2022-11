Red Dead Redemption, il remake next-gen è un sogno dei fan

Red Dead Redemption, il meraviglioso open world western di Rockstar Games, è da tempo al centro delle richieste incessanti dei fan, i quali vorrebbero tanto un remake o una remaster.

Dopo l’incredibile successo ottenuto da Red Dead Redemption 2 (che potete recuperare in offerta su Amazon) gli appassionati non hanno mai veramente dimenticato le avventure di John Marston, senza nulla togliere ad Arthur Morgan.

Se per il momento Red Dead Redemption Remastered non si farà, specie dopo il pessimo lancio di GTA Trilogy, è anche vero che i fan non amano starsene con le mani in mano.

Ora, dopo che anche anche un porting next-gen del secondo capitolo è stato cancellato, qualcuno ha infatti ben pensato di creare dal nulla un fan remake del primo RDR.

Forse uno degli screen più celebri

Il sempreverde TeaserPlay ha infatti creato dal nulla un concept trailer che immagina come sarebbe un eventuale remake di UE5 del primo RDR.

Il filmato, visionabile poco sotto, mostra come potrebbe essere una versione del gioco realizzata col potente motore grafico di Epic Games.

Il trailer, della durata di poco più di due minuti, è visionabile poco sotto.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine abbiamo discusso proprio sul possibile ritorno di RDR, sottolineando che forse non è un male non aver ancora visto un’edizione remastered.

Ma non solo: qualcuno ha mostrato un concept del protagonista di un eventuale Red Dead Redemption 3, non ancora annunciato ufficialmente da Rockstar.