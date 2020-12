Red Dead Redemption 2, disponibile la patch 1.26 (con tante novità)

Pochi giorni fa Rockstar Games ha annunciato alcune importanti novità per il suo Red Dead Online, il quale sarebbe presto diventato un gioco standalone (acquistabile quindi anche separatamente da Red Dead Redemption 2.

Ora, la Grande R ha ufficialmente pubblicato il nuovo aggiornamento per il suo titolo western di punta: la patch 1.26, oltre a risolvere svariati bug nel gioco, include anche l’espansione Cacciatori di taglie (Bounty Hunters), la quale innesta in RDO tanti nuovi equipaggiamenti e abilità, incluse nuove taglie leggendarie e un nuovo Pass Fuorilegge da 100 livelli.

Il Vecchio West.

Ma non solo: durante tutta la settimana le missioni Cacciatore di taglie varranno doppi punti esperienza. Poco sotto, le note della patch assieme al trailer di Cacciatori di Taglie:

Espansione dei Cacciatori di taglie Nuovi criminali da rintracciare, attrezzature e abilità di livello Prestigious da sbloccare in altri 10 ranghi dei Cacciatori di taglie

Nuove taglie leggendarie e un Pass Fuorilegge XP doppi per tutte le missioni dei Cacciatori alle taglie Altre correzioni di bug

Red Dead Online è ora proposto al prezzo di 20 euro su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Da oggi e fino al 15 febbraio 2021 sarà possibile acquistarlo in sconto spendendo solamente 5€, con un risparmio del 75% (per giocare su console sono in ogni caso richiesti gli abbonamenti PlayStation Plus o Xbox Live Gold).

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato che «dopo il periodo del bigger is better e della libertà di approccio, si è arrivati all’incredibile mira del dettaglio realistico di un mondo di gioco che non si piega alle esigenze del giocatore, ma anzi che ne impone ritmi e regole, senza minare in alcun modo alla libertà di azione.»