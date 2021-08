Red Dead Online, giocatore caccia e punisce i razzisti (e diventa virale)

Pochi titoli sono stati in grado di trasportare i giocatori nelle polverose atmosfere del far west come ha fatto Red Dead Redemption 2, e la relativa controparte multiplayer Red Dead Online.

Il prequel del primo capitolo firmato Rockstar Games ha consegnato ai fan un mondo profondo e ricco di dettagli da scoprire, accompagnato da una trama matura e stratificata.

Il gioco si presta perfettamente a lunghe sessioni, e dopo circa 700 ore un utente è riuscito a scovare un nuovo duello, sfuggito a gran parte dei giocatori meno “pazienti”.

I comportamenti dei protagonisti sono resi con un livello di dettaglio tale da renderli davvero vicini alla realtà, anche per quanto riguarda gli atteggiamenti estremi nei quali è possibili imbattersi durante le risse.

Red Dead Redemption 2 è accompagnato da Red Dead Online, controparte multiplayer che consente di immergersi in modo ancora più personalizzato nel mondo del far west.

Oltre a creare il nostro personaggio, potremo ovviamente scegliere armi e vestiti per renderci riconoscibili tra un gran numero di utenti, e portare con noi un po’ della nostra personalità reale.

Ma non tutti hanno sfruttato questa possibilità in modo corretto: sono infatti apparsi alcuni giocatori vestiti in un modo che ricorda pericolosamente il Ku Klux Klan.

Come riportato anche da Kotaku, è probabile che abbiano fatto uso di mod (almeno per quanto riguarda alcuni dettagli dell’abbigliamento), fatto sta che l’utente Yuhboi ha deciso di punirli a dovere.

In una serie di video comparsi su TikTok, l’agguerrito giustiziere si è dato da fare per cacciare e uccidere quelli che sembrano essere a tutti gli effetti degli utenti desiderosi di portare nel gioco dei contenuti a sfondo razzista.

Il fenomeno era già stato segnalato nei mesi scorsi, ed è da un po’ che Yuhboi ha deciso di documentare la sua battaglia personale, portata avanti con l’uso di pistole, esplosivi, coltelli e asce. Se volete dare un’occhiata alle sue gesta, trovate il video a questo indirizzo.

Che si tratti di mod o meno, il gesto dell’utente è del tutto apprezzabile, e lascia ben sperare per un futuro in cui contenuti del genere continuino ad essere utilizzati per fini ben più nobili (come acquistare e personalizzare case).

La controparte offline di Red Dead Redemption 2 ha ancora parecchi assi nella manica, uno dei quali si è manifestato sotto forma di easter egg di Revenant, film che valse l’Oscar a Leonardo DiCaprio.

Ma non si tratta dell’unico omaggio cinematografico avvistato all’interno del prodotto di Rockstar Games: un utente davvero creativo ha ricreato i membri della famiglia Salamanca visti nella serie televisiva Breaking Bad.