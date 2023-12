WD Black SN850P | Recensione - L'SSD ufficiale per PS5

Western Digital è una garanzia per quel che riguarda i sistemi di archiviazione, un colosso che ha per anni dominato la scena e ha riempito i PC di tutto il mondo. Oggi, però, vogliamo parlarvi della sua soluzione SSD per PlayStation 5, perché con il WD_Black SN850P, l’azienda ha voluto creare un prodotto con licenza ufficiale PS5. Una soluzione che può fare comodo a moltissimi utenti viste le grandi dimensioni degli ultimi giochi per console.

La libreria si espande e lo spazio si riduce: avere un piccolo alleato è sempre piacevole, e lo è ancora di più se si tratta di un prodotto completamente compatibile con il mondo Sony. Durante la nostra prova, abbiamo avuto il piacere di provare la versione da 1 TB – anche se sul mercato sono disponibili altri tagli più capienti, come quello da 2 TB e da 4 TB.

Le dimensioni, in generale, ci sembrano più che ragionevoli, anche se il costo non è proprio basso: parliamo di un prezzo base di circa 150€ euro per la versione da 1TB (ma a volte si trova su Amazon dalle parti dei 130€) che diventano 240€ per quello da 2TB e 429€ per quello da 4TB.

Per quel che riguarda le prestazioni, WD dichiara una velocità di lettura di 7.300 MB/s e una velocità di scrittura di 6.600 MB/s.

Dunque, senza troppi indugi, andiamo a vedere come ci siamo trovati in compagnia del WD_Black SN850P.

Design semplice e installazione veloce

Il WD_Black SN850P è un prodotto pensato per essere utilizzato con PlayStation 5, pertanto, non vogliamo soffermarci troppo sul suo aspetto. D’altro canto, una volta inserito all’interno della console, sarà praticamente impossibile vederlo. In ogni caso, poiché il prodotto è compatibile anche con il PC, vorremmo spendere alcune parole sulla sua composizione.

Si tratta di un SSD molto semplice, con forme lineari e una colorazione nera. Inoltre, la scocca esterna presenta anche il logo PlayStation, proprio a significare compatibilità e collaborazione ufficiale. Per il resto, non troviamo nulla di diverso da un classico SSD NVMe con dissipatore.

Per quel che concerne le dimensioni, abbiamo un prodotto molto compatto, perfetto per essere inserito all’interno della console dalle dimensioni ridotte. Nonostante si tratti di un oggetto molto piccolo, sembra essere abbastanza resistente e non ha dato alcun problema durante l’installazione.

È anche vero che ho mani piuttosto piccole e le minuscole viti che lo accompagnano non sono mai state un problema. In ogni caso, anche sotto questo aspetto, non troviamo niente di particolarmente differente, in positivo o negativo, rispetto a un qualunque altro concorrente.

Qualche dettaglio tecnico

Come abbiamo accennato all’inizio, il WD_Black SN850P vanta una licenza ufficiale PlayStation che è la sua caratteristica più importante, se si punta alla massima compatibilità. Questo, significa che, l’SSD è stato progettato, certificato e testato proprio per essere pienamente efficace su PS5 e, quindi, per garantire all’utente finale la massima tranquillità: acquistando un prodotto ufficiale, non c'è mai il dubbio che qualcosa possa andare storto.

Per quel che riguarda le caratteristiche tecniche, non c’è molto da inventarsi: l'SN850P presenta specifiche pressoché identiche ai modelli SN850X e SN850 – della stessa gamma – per quanto riguarda capacità di lettura/scrittura.

La licenza ufficiale garantisce la perfetta compatibilità con PS5.

. Naturalmente, abbiamo effettuato tutte le nostre prove proprio sulla console di casa Sony, per cercare di tirarne fuori il meglio e per verificare le velocità dichiarate e specificate in apertura alla recensione. In generale, non si tratta dell’SSD più veloce presente sul mercato, ma l’essere certificati PlayStation regala una sicurezza maggiore.

Il WD_Black SN850P che abbiamo testato presenta un dissipatore di calore direttamente collegato all’SSD, cosa che rende perfetto il suo funzionamento su PS5, ma potrebbe essere un problema se volessimo inserirlo in qualche PC da gioco, nel quale potremmo non avere sufficiente spazio.

Naturalmente, il prodotto è pensato nello specifico per quegli utenti che possiedono solo una console e stanno cercando di avere un maggiore spazio di archiviazione per i propri titoli. Infatti, fare uso di un SSD interno ci permette di archiviare e riprodurre tutti i giochi PS5 direttamente dall'unità, senza particolari difficoltà, esattamente come fareste con l'SSD nativo di PS5.

Senza dubbio, il WD Black SN850P è un ottimo punto di partenza se state cercando un SSD facile da installare, che funzioni immediatamente. A livello di dissipazione o calore non abbiamo avuto particolari intoppi: l’SSD non è mai stato “freddo” dopo un utilizzo intenso – però è anche vero che non abbiamo mai riscontrato un calore fuori scala o qualsivoglia problema di natura termica.

È ora di installare l’SSD e fare le nostre considerazioni

Dopo aver dato un breve sguardo generale al nostro WD Black SN850P è il momento di vederlo in azione all’interno della nostra console. Come abbiamo detto, la fase di installazione è stata veramente molto semplice: insomma, niente di diverso rispetto a qualunque altro SSD.

Una volta aperta la paratia della console – che è effettivamente la parte più complessa di tutta l’operazione – ci è bastato inserire l’SSD nell’apposito spazio e serrarlo con la vite apposita. Si tratta di un’operazione davvero semplice e intuitiva che non richiede nessuna specifica conoscenza per essere effettuata. Questo è, ovviamente, un grosso vantaggio anche per coloro che non masticano troppo l’argomento, ma che desiderano espandere la memoria della console con semplicità: non c'è bisogno di nessuna conoscenza tecnica pregressa.

Una volta richiuso il tutto e acceso la console, sarà necessario effettuare l’installazione dell’SSD. Questo passaggio comprende anche la formattazione del sistema di archiviazione, che la stessa PS5 ci richiede di fare.

Il test effettuato su PlayStation ha mostrato dei risultati leggermente inferiori rispetto a quanto dichiarato sulla confezione del prodotto. Infatti, la media della velocità da noi riscontrata è stata di 6.420 MB/s, contro un valore dichiarato di 6.600 MB/s. Nulla di eccessivamente allarmante, certo, ma comunque leggermente differente.

Per effettuare altre prove, abbiamo deciso di trasferire alcuni titoli dalla memoria interna della console all’SSD e abbiamo misurato il tempo impiegato per l'operazione. Rispetto al trasferimento fatto su un altro nostro SSD esterno, il tempo impiegato è stato decisamente più basso: questo a dimostrazione che, effettivamente, avere un SSD NVMe sia decisamente meglio, soprattutto se si utilizza per archiviare e fare partire i giochi.

Il motivo, infatti, è che questo tipo di sistema di archiviazione non è solo più rapido nel trasferimento dati, ma anche e soprattutto nella gestione dei titoli. Per questo motivo, dopo aver fatto i nostri test, abbiamo deciso di avviare alcuni giochi direttamente dal WD Black SN850P, confrontando le performance con quelle della memoria interna.

Ci siamo concentrati su qualche titolo a nostra disposizione, come God of War Ragnarok e UFC 5. Entrambi i giochi si sono comportati benissimo, tanto che non ho notato nessuna differenza rispetto al loro utilizzo su memoria interna: hanno girato sempre in maniera precisa, veloce, nessun problema nei caricamenti e neppure nelle risposte.

WD Black SN850P è stato sicuramente all’altezza delle aspettative, sebbene, in relazione al prezzo, non possiamo considerarlo il migliore sul mercato. E sicuramente la certificazione PlayStation fa aumentare vertiginosamente il suo costo.

Se è vero che, da una parte, la licenza ufficiale ci offre solide garanzie, è anche vero che altri prodotti, non certificati, si sono comunque comportati bene – dopotutto, la maggior parte degli SSD è compatibile e di facile installazione per gli utenti PS5, anche se priva del logo PlayStation sulla scocca.