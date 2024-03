South Park: Snow Day! | Recensione - La neve è arrivata in città

Il primo a lasciare il segno è stato senza dubbio South Park: Il bastone della verità, un gioco di ruolo basato – ovviamente – sulla serie televisiva animata omonima e sviluppato nientemeno che da Obsidian Entertainment al soldo di Ubisoft. Il gioco, uscito nel 2014, ottiene un ottimo riscontro da parte di critica e pubblico.

Ma non è finita qui: nel 2016 viene infatti annunciato un sequel, South Park: Scontri Di-retti che verrà pubblicato a dicembre dello stesso anno. Pur essendo stato sviluppato stavolta da Ubisoft San Francisco e non più da Obsidian, anche in questa nuova e delirante avventura i fan di Cartman, Stan, Kyle, Kenny e tutta l'allegra combriccola di amichetti della cittadina fittizia di South Park hanno avuto davvero poco di cui lamentarsi.

Bentornati a South Park

Ora, THQ Nordic e lo sviluppatore Question hanno deciso di riprovarci con South Park: Snow Day!, un action multiplayer sempre basato sulla serie animata del 1997 creata da Matt Stone e Trey Parker ma che si allontana però un po' troppo dai precedenti videogiochi basati sul franchise

South Park Snow Day! è, in poche parole, un gioco di azione in cui è possibile giocare in compagnia di fino a tre amici in multiplayer o con dei bot controllati dalla CPU. La trama, com'è giusto che sia, unisce quel tocco di follia classico a un pretesto per dare sfogo alle meccaniche di gameplay messe in piedi dagli sviluppatori.

Il gioco si svolge infatti durante una giornata di neve a South Park, all'apparenza come tante altre. La tremenda bufera ha però scatenato il caos in città e, cosa ancora più importante, ha fatto chiudere la scuola.

In preda forse alla noia e in maniera totalmente surreale, Cartman, Stan, Kyle, Kenny si ritroveranno quindi impegnati in una vera e propria impresa epica per salvare il mondo, letteralmente.

South Park: Snow Day! si colloca quindi come sequel di quanto visto in South Park: Il bastone della verità, South Park: Scontri Di-retti (che trovate su Amazon) e South Park: Phone Destroyer (gioco di carte collezionabili di strategia in tempo reale free-to-play sviluppato da Ubisoft RedLynx nel 2017 e disponibile solo su mobile), sebbene sia facile immaginare che la trama, mai come in questo caso, sia un mero pretesto.

Snow Day! basa infatti molto del suo appeal sul gameplay cooperativo, oltre che sul carisma dei vari protagonisti. A differenza degli altri videogiochi dedicati a South Park, questa volta le strade della cittadina americana – così come i suoi abitanti – saranno totalmente in tre dimensioni.

I giocatori potranno collaborare con altri utenti sfruttando la funzione di matchmaking, oppure scegliere alleati controllati dalla CPU.

Durante le varie sezioni di gioco saremo quindi chiamati ad affrontare ondate di nemici (e sporadici boss di tanto in tanto), con una combinazione di armi da mischia o distanza, due abilità speciali e dei poteri speciali.

Insieme, saremo poi chiamati ad affrontare diverse fazioni nemiche in combattimenti all'ultimo sangue (più o meno), i quali ricorderanno molto da vicino numerosi roguelike usciti negli ultimi anni (come Hades, tanto per citarne uno), ma con le dovute differenze. Dal principio sarà possibile personalizzare il nostro personaggio – un povero Novellino – con una discreta gamma di oggetti estetici.

Sfoderate le armi

Anche dal punto di vista dell'arsenale a disposizione non mancherà una selezione piuttosto ampia di armi da mischia a armamenti a distanza, tutti potenziabili per aumentare la loro efficacia in battaglia, oltre alla presenza di varie abilità e conseguenti poteri speciali.

Relativamente a questi ultimi, potremo infatti portare in battaglia due abilità e dei poteri speciali chiamati "Bullshit" rappresentati sotto forma di vere e proprie carte. Queste abilità straordinarie – che verranno resettate a ogni partita – permetteranno di avere vari vantaggi sul nemico e potranno essere acquistati con la materia oscura (con la supervisione del paladino Butters), così come gli oggetti estetici che invece resteranno sempre a disposizione del giocatore.

Ma non solo: tra i tre tipi di valuta da raccogliere (ossia carta igienica, materia oscura e pezzi di platino) alcuni serviranno per aumentare la potenza delle carte di potenziamento o per richiedere un re-roll (con il bardo Jimmy nei panni del negoziante).

Inoltre, Henrietta Biggle apparirà di tanto in tanto in giro per l'ambientazione di gioco, offrendo dei tarocchi che permetteranno di modificare il funzionamento dei potenziamenti scelti per la partita in corso.

South Park: Snow Day è un roguelike orientato sul multiplayer, con tutta la follia della serie TV più irriverente di sempre.

Ovviamente, com'è giusto che sia in un gioco dedicato a South Park, avremo tra le mani cose folli e fuori di testa (come sacchetti di Cheesy Poofs oin grado di conferire poteri nefasti di vario tipo).

Il tutto mentre Cartman e i suoi amici urleranno frasi altrettanto folli e sboccate durante le numerose e caotiche sfide. Insomma, chi ama la serie animata più irriverente di sempre non potrà non cogliere le decine di riferimenti a personaggi e situazioni già viste in TV.

Poco sopra, abbiamo inoltre accennato a una tridimensionalità imposta dagli sviluppatori: addentrandoci nei paesaggi innevati delle strade di South Park capiremo da subito il perché di questa scelta, visto che l'azione in 3D appare subito molto più concitata e frenetica rispetto ai precedenti due (tre) capitoli della serie, maggiormente orientati al gioco di ruolo e quindi più "soft".

Il sistema di movimento non è tuttavia facilmente digeribile da subito, visto che vi ci vorrà un po' per padroneggiare il tutto: si rischia infatti spesso di mancare il bersaglio, oppure di fallire nel tentativo di compiere un determinato salto per raggiungere una posizione maggiormente elevata.

Tutto questo, mentre i nemici – o i boss – ci bersaglieranno senza pietà. In particolare proprio questi ultimi, immancabili come in ogni roguelike che si rispetti, avranno spesso e volentieri l'aspetto dei personaggi storici della serie (come ad esempio uno Stan versione guerriero elfico) e non saranno affatto semplici da buttare giù.

Ovviamente, essendo un titolo orientato al multiplayer – con quattro giocatori uniti per avere la meglio sui nemici – è pressoché scontato che la cooperazione sia un elemento chiave del gameplay.

Purtroppo, come tutti roguelike, è facile che le scorribande diventino un po' banali e ripetitive sulla media distanza, visto che comunque ci si limiterà quasi sempre a colpire tutto ciò che si muove a schermo, nonostante le abilità e i poteri aggiungano comunque un po' di pepe al tutto.

In altre parole, South Park: Snow Day! mette da parte le meccaniche da gioco di ruolo a favore di un'esperienza più action e votata al combattimento da affrontare con gli amici, ma ciò si riflette di conseguenza in un'esperienza più semplicistica e di conseguenza meno profonda.

L'aggiunta di altri contenuti nel corso dei mesi potrebbe senza dubbio aiutare, sebbene al momento la comicità dissacrante tipica della serie animata, i mille Easter Egg conditi da volgarità più o meno velate, oltre comunque a un divertimento intrinseco dettato da un gameplay semplice ma funzionale, rendono South Park: Snow Day! tutto sommato un buon gioco, specie se avrete una manciata di amici con cui divertirvi. Cartman, Stan, Kyle, Kenny aspettano solo voi.