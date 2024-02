Quersus Icos | Recensione – La sedia gaming per i professionisti

Le sedie gaming sono ormai diventate di fondamentale importanza per tutti quegli utenti che passano molto tempo davanti allo schermo, che spesso e volentieri sono (appunto) proprio i videogiocatori. Con un design più ergonomico e pensato per supportare il nostro corpo per diverse ore, questa tipologia di seduta è diventata un vero e proprio must anche per chi passa diverse ore al lavoro davanti al computer, come in ufficio o per chiunque abbia necessità di lavorare da casa.

Per questo motivo, alcuni design più aggressivi potrebbero non trovare sempre il giusto gradimento, con gli utenti che preferiscono una tipologia più sobria ed elegante: Quersus è una delle aziende più all'avanguardia che ha pensato a sedute proprio per chi ha bisogno di eleganza e professionalità, ma senza rinunciare ai vantaggi di una sedia gaming.

Abbiamo potuto mettere alla prova la Quersus Icos Edition One SWF, il modello con rivestimento in ecopelle che riesce a fondere perfettamente eleganza professionale e comodità necessaria per una sedia gaming: dopo averla potuta testare a lungo, siamo pronti per raccontarvi tutte le nostre impressioni.

Una sedia gaming professionale

Prima di iniziare la nostra analisi, occorre fare una premessa molto importante: la Quersus Icos non è una sedia pensata per i giocatori più comuni, dato che ha un costo di ben 699 euro.

Come accennavamo in precedenza, si tratta di prodotti pensati solo per chi è particolarmente esigente con la propria seduta, dunque è importante aspettarsi solo il meglio.

A differenza di altri prodotti simili sul mercato, sarà necessario prima assemblare la sedia pezzo dopo pezzo: le istruzioni sono fortunatamente semplici e abbastanza chiare, con tanto di elegante scatola in cui ogni singola vite e accessorio sono descritti e riposti in un apposito scomparto, rendendo impossibile perdere di vista ciò che vi occorre.

Si tratta ovviamente di una scelta che sfavorisce un po' la comodità, soprattutto per quegli utenti che non sono esperti: per quanto l'operazione non sia particolarmente complessa, potrebbe comunque farvi comodo l'aiuto di qualcuno di cui vi fidate per assemblare il tutto, ad esempio per quanto riguarda il posizionamento dello schienale.

Quersus Icos è una delle migliori sedie gaming per il suo colpo d'occhio.

La sedia, come accennato, viene spedita non assemblata, con tutte le componenti adeguatamente imballate e protette. Lee stampate su un cartoncino enorme, non differentemente da quanto avviene con altri prodotti, come quelli di SecretLab.

Tuttavia dovrete mettere voi insieme ogni singolo pezzo, mentre altre sedie arrivano semi-assemblate, con ad esempio lo schienale già connesso alla seduta e in alcuni casi addirittura già i poggiabraccia collegati. Non possiamo considerarlo un vero difetto – ma se è l'immediatezza out-of-the-box che cercate, altri modelli fanno meglio sotto questo punto di vista.

Insomma, se la comodità di utilizzo è uno dei fattori più importanti nella scelta della vostra seduta, si tratta indubbiamente di qualcosa da tenere in considerazione, anche se ci teniamo a sottolineare ancora una volta il grande lavoro svolto da Quercus nella presentazione del tutto.

Dovrete eseguire completamente da voi il montaggio delle singole parti, mettendo insieme le componenti che sono comunque ben catalogate nella confezione.

I vostri "sforzi" saranno ripagati da una delle migliori sedie gaming a livello visivo, decisamente lontana dai prodotti più economici che non trasmettono quasi mai la sensazione di qualità. Non osiamo dire che sia un prodotto "di lusso", ma ci va sicuramente molto vicino.

Eleganza e comodità

L'aspetto che più interessa a chi deve utilizzare una sedia, tolto di mezzo l'assemblaggio, è indubbiamente la comodità: Quersus Icos è una sedia pensata principalmente per chi deve stare tante ore davanti al PC e, di conseguenza, la priorità dell'azienda è stata quella di garantire una maggiore solidità in grado di non creare mai problemi alla schiena, neanche dopo tantissime ore di utilizzo.

La seduta offre la possibilità di regolare la tensione dell'inclinazione con due manopole, rispettivamente a forma di ruota e una levetta: ciò vi permetterà di regolare con la massima precisione quanto dovrà effettivamente inclinarsi spostando il peso del vostro corpo o se dovrà restare bloccata, per chi preferisce restare dritto il più possibile.

Ovviamente potrete anche scegliere di regolare a vostro piacimento l'altezza, mentre segnaliamo che anche i poggiabraccia possono essere inclinati in diverse direzioni, anche se avremmo gradito un rivestimento più comodo per sfruttarli al meglio.

Quersus Icos garantisce sempre il giusto equilibrio tra comfort e rigidità, anche per lunghe sessioni di lavoro o gioco.

Potete anche utilizzare una speciale funzionalità denominata "Maximus Synchro": in poche paroleMolto utile dunque per chi tende a non restare mai fermo e si muove di continuo.

Il modello One Edition SWF che abbiamo testato utilizza un rivestimento in ecopelle impermeabile: ripulirla dalla polvere e da eventuali liquidi si è rivelato particolarmente semplice, confermando l'eccellente qualità dei materiali utilizzati.

L'imbottitura in schiuma morbida, inoltre, garantisce sempre il giusto equilibrio tra comfort e rigidità per le lunghe sessioni. Sottolineiamo comunque che esistono tantissimi modelli con tessuti e colorazioni diverse, qualora il look della versione che abbiamo testato non fosse di vostro gradimento.

Tuttavia va anche notato che, trattandosi di una seduta pensata per essere solida, il cuscino potrebbe non essere il massimo della comodità: se avete bisogno di una sedia che sia il più morbida possibile, con la sensazione simile a quella che provate stando comodi su un divano, Quersus Icos potrebbe non corrispondere alle vostre esigenze.

Questo non significa che sia scomoda, anzi: anche dopo diverse ore al lavoro o con i vostri videogiochi preferiti non noterete alcun fastidio, dato che regge e si adatta perfettamente alla forma del vostro corpo.

Si tratta insomma di una sedia che unisce allo stesso tempo eleganza e professionalità, particolarmente indicata per chi ha esigenze specifiche votate al campo lavorativo.

Ovviamente può essere utilizzata con i migliori risultati anche dai giocatori, tenendo conto di tutte le sue caratteristiche, ma dato che il prezzo non è economico sarà importante riflettere anche con il portafogli in mano.