Irem Collection Vol. 1 | Recensione - Un tuffo nel passato

La Irem Collection Vol. 1 è rivolta a quei giocatori amanti dei vecchi shoot'em up tanto in voga su console e sale giochi ormai più di venticinque anni fa.

Alcuni di essi sono ancora oggi piuttosto popolari, e rappresentano in fin dei conti i veri simboli di un genere ormai sempre meno preso in considerazione dal mercato moderno. Altri ancora sono poco conosciuti persino dai veri cultori, mentre una ristretta nicchia di giocatori hardcore rimane sempre alla ricerca di autentici reperti storici difficilmente reperibili.

Forse alla gran parte degli utenti non diranno granché i tre titoli che compongono la Irem Collection Vol. 1, e proprio per questo la proposta potrebbe essere l'occasione giusta per mettere le mani su titoli che mai si sono giocati fino a oggi da molti utenti.

Irem Collection Vol. 1, un pacchetto da tre

Chi conosce la software house giapponese sa bene che ci sono ben altri titoli di pregio che avrebbero potuto essere inseriti in questo primo volume, ma confidiamo che la seconda selezione possa essere più attenta a stimolare quella mai sopita voglia di nostalgia che attanaglia il giocatore più attempato.

A comporre la Irem Collection Vol. 1 ci sono ImageFight, ImageFight II: Operation Deepstriker e XMultiply. Si tratta di tre shoot'em up letteralmente emulati, con novità pressoché nulle e con lo stesso aspetto di una volta.

Chi pensava di poter vedere i tre titoli della Irem Collection Vol. 1 in una nuova veste, dovrà quindi rassegnarsi all'idea della semplice riproposizione. Esattamente come tre ROM emulate, si trovano poi diverse versioni degli stessi giochi, come quella NES, Arcade e per PC Engine.

Com'è facile immaginare, al di là dello scarto tecnico, le differenze sono pressoché nulle. L'unica vera novità degna di nota, se così la vogliamo definire, è rappresentata dall'inserimento delle leaderboard online e dalle classifiche globali, che serviranno a lanciare il guanto di sfida a quei giocatori che vogliono a tutti i costi vedere il proprio nome sempre in cima alla vetta.

Tutti e tre i titoli hanno come comune denominatore l'ambientazione spaziale, piuttosto scontata per i giochi dell'epoca. Pur essendo tutti e tre piuttosto striminziti in termini di storia, In ImageFight si narra di una specie aliena che ha distrutto le basi lunari e ha iniziato l'offensiva finale contro le forze militari spaziali.

Il seguito resta su questa falsariga e introduce per l'occasione una nuova specie extraterrestre, mentre XMultiply parte da un contesto narrativo più peculiare. Nell'anno 2249, una misteriosa malattia ha devastato la popolazione del pianeta fittizio chiamato Stan.

Gli scienziati hanno scoperto che un parassita sconosciuto ha preso il controllo dei corpi umani, e proprio per questo motivo sono riusciti a creare delle micro navicelle in grado di combattere dall'interno la minaccia prima che altri ospiti fossero devastati.

Naturalmente si tratta solo solo di abbozzi narrativi utili per offrire al giocatore una scusa per portare a termine i pochi livelli offerti, e d'altra parte non ci si potrebbe aspettare nulla di diverso da giochi di parecchi anni fa.

Si tratta anche di tre titoli piuttosto brevi, che si completano al massimo in un paio d'ore. L'altra aggiunta è rappresentata infatti dalla possibilità di poter riavvolgere l'azione tutte le volte che lo si desidera, proprio come avviene coi giochi emulati all'interno del servizio Nintendo Online.

Se preferite però delle partite alla vecchia maniera, con gameplay integrale, la Irem Collection Vol. 1 ve lo consente e selezionando la modalità apposita. Sono stati aggiunti anche i Trofei, ma vi saranno preclusi se invece opterete per la modalità che vi verrà costantemente in soccorso.

Di certo è una buona trovata, perché potrete usarla per allenarvi a dovere prima di tentare la scalata e ottenere il cento per cento. Non sarà semplicissimo pur non essendo nessuno dei tre un bullet hell, ma la difficoltà intransigente di una volta si nota eccome.