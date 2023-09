F1 Manager 2023 | Recensione - Manca ancora qualcosa

F1 Manager 2023, disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, si è di recente rinnovato con l’aggiornamento 1.6 che porta alcune novità, come l’aggiunta di alcuni modelli di vetture, migliore stabilità e bilanciamento in gioco e altre piccole feature. In occasione dell’update, siamo pronti a raccontarvi tutto quello che il nuovo manageriale sulla Formula 1 è in grado di offrire.

Rispetto al capitolo precedente, non abbiamo notevoli cambiamenti, seppure non manchino delle piccole migliorie. Risulta ancora infattibile avviare una carriera con un team personale; è possibile, infatti, scegliere soltanto tra i team presenti, come Ferrari, Mercedes e così via. Notiamo un miglioramento a livello grafico e nelle animazioni, seppure non vi siano differenze sostanziali nei menù. Un’aggiunta interessante, rispetto al manageriale del 2022, è l’addestramento dei meccanici che rende il gioco ancora più stuzzicante.

Advertisement

F1 Manager 2022 ci ha divertiti, abbiamo passato moltissime ore in sua compagnia, sebbene ci fossero alcuni punti poco convincenti. F1 Manager 2023 sarà riuscito a colmare quelle lacune e farsi apprezzare più del precedente? Andiamo a scoprirne tutti i dettagli nella nostra recensione.

Alcune cose non cambiano mai

F1 Manager 2023 si presenta in maniera analoga al capitolo precedente: un ottimo manageriale per chi ama la Formula 1, seppure con le sue imperfezioni. Dal punto di vista della struttura, troviamo un gioco che si sposa perfettamente con un pubblico che ama gestione e competizioni.

La novità più interessante è probabilmente rappresentata dalla possibilità di allenare i membri del proprio team.

Come nel passato, dovremoper migliorare le vetture e vincere la stagione. Ci occuperemo die le prestazioni dell’intera squadra, reclutando e migliorando gara dopo gara. Purtroppo, così come accadeva già nel capitolo precedente,. Potremo, infatti, scegliere soltanto tra i team presenti nella realtà.

Dal punto di vista dei contenuti, però, non possiamo lamentarci. F1 Manager 2023, infatti, presenta un elenco piloti aggiornato e lo stesso vale per i circuiti a disposizione. Una delle più interessanti novità di quest’anno è la possibilità di allenare i membri del proprio team, prima e dopo una gara.

In particolare, potremo addestrare i nostri meccanici nel cambio gomme, affinché non sbaglino in gara. Naturalmente, dovremo prestare attenzione al numero di ore che dedichiamo all’addestramento, per evitare che i nostri meccanici siano stanchi durante la gara.

Altra parte fondamentale del gameplay è lo scouting che si rivela decisamente importante in F1 Manager 2023: infatti, più i piloti avanzeranno con l’età, più perderanno alcune abilità. Questo è sicuramente un altro interessante piccolo tassello verso la simulazione della realtà.

Come accennato in apertura, non sono molti i cambiamenti rispetto al passato, soprattutto per quel che riguarda menù e musiche: tutto sembra pressoché identico al capitolo precedente. Nonostante questo, ci sono alcune piccole introduzioni come, per esempio, il Race Replay e gli Exclusive Scenarios.

La salute è importante

F1 Manager 2023 sta alzando sempre di più l’asticella verso la simulazione a 360°. Lo notiamo, in particolare, nella gestione del pilota. La fiducia, infatti, non è solo più un’emozione superficiale, ma diventa una vera e propria caratteristica da tenere in considerazione: gestendo il pilota nelle prove libere, riusciremo a godere di una migliore resa in gara.

Si tratta di un dettaglio fondamentale che ci aiuta a mantenerci focalizzati durante la corsa vera e propria. Lo stesso vale per lo staff, come i meccanici – a cui abbiamo accennato poco sopra.

Per quanto riguarda la parte grafica, F1 Manager 2023 fa un piccolo salto in avanti rispetto al capitolo precedente, sebbene non si tratta di un balzo eccessivo. Le animazioni sono, in gran parte, riprese dal titolo dell’anno passato, seppure ci siano delle nuove aggiunte. Riscontriamo un miglioramento in alcune scene, senza che si gridi però troppo al miracolo.

Purtroppo, non abbiamo un vero e proprio cambiamento per quanto riguarda i danni su vettura che, ancora, risultano non del tutto convincenti. Riusciamo, infatti, a notare alcuni detriti durante gli urti, ma non assistiamo a vere e proprie scene di distruzione durante brutti incidenti. Interessante, invece, la possibilità di vedere attraverso il visore del pilota – con una prospettiva che offre un grande coinvolgimento.

Il titolo ha sempre girato in maniera piuttosto fluida su PC e, dopo la patch 1.6, sono stati corretti anche alcuni piccoli errori sulla stabilità di gioco. Il movimento delle auto è stato ottimizzato, seppure ci siano ancora delle imperfezioni legate al passato. In alcuni frangenti, infatti, la vettura sembra muoversi in maniera non del tutto regolare.

Si parte dal basso prima di arrivare al successo

Seppure non sia possibile gestirle, sia la Formula 2 che la Formula 3 sono completamente simulate. È possibile, infatti, trovare al loro interno diversi talenti e investire sulle nuove stelle nascenti, in modo da poterli ingaggiare una volta che avranno ottenuto l’esperienza sufficiente per far parte della Formula 1. Si tratta di un ottimo incentivo per portare avanti piloti giovani e capaci.

Con l’ultimo aggiornamento è stata, finalmente, introdotta la possibilità di cambiare squadra nel mezzo della stagione.

Come accennato, all’interno di F1 Manager 2023, è disponile una nuova modalità di gioco, Race Replay. Questa permetti di entrare in scenari predefiniti della stagione reale di Formula 1. Dunque, potremo gareggiare in uno specifico fine settimana di un Gran Premio ed essere migliori dell’alter ego reale.

Anche i Momenti di gara sono un’invitante spezzone per entrare in una particolare sessione reale e riscrivere un punto estremamente cruciale di vita. Nonostante si tratti di un’introduzione molto divertente e sicuramente insolita, non sempre abbiamo di fronte una sfida semplice da affrontare.

Per quanto concerne la difficoltà, non abbiamo riscontrato particolari differenze rispetto al passato, seppure siano state introdotte alcune differenze nella gestione del team. Confermiamo che si tratti di un gioco specifico per gli appassionati di manageriali (ovviamente), anche se chiunque può provare a cimentarsi nella gestione di un team, poiché F1 Manager 2023 non si pone come eccessivamente ostile per i neofiti.

Gestiamo tutto, dai piloti alle gomme

Oltre alla salute dei piloti, alla capacità dello staff e al loro riposo, sarà importante ricordarci di gestire ogni minimo aspetto di gara. Dovremo ricordarci di tenere in considerazione l’usura delle gomme, oltre che rendere la nostra vettura la migliore in gara.

La sensazione è che però vincere non sia poi così complesso, una volta capito come procedere.

Ogni minimo aspetto dovrà essere curato al dettaglio, al fine di poter ottenere la vittoria. Purtroppo, però,. Una volta capito come procedere, sarà davvero semplice assicurarci il primo posto nelle gare.

Anche quest’anno è possibile simulare le prove libere e passare direttamente all qualifiche, per rendere il gioco più fluido e veloce. In questo modo, potremo scendere in pista direttamente in gara. Anche il consumo del carburante sarà essenziale per ottenere il primo posto.

Durante le nostre ore di gioco non abbiamo assistito a particolari problemi, seppure, nelle fasi iniziali il bilanciamento delle vetture non ci sia sembrato così affine alla realtà.

Abbiamo riscontrato delle differenze tra i team reali e quelli simulati in F1 Manager 2023 – il che è un vero peccato, dal momento che il titolo è indirizzato soprattutto ai veri appassionati di Formula 1. Con l’ultimo aggiornamento, però, la situazione ci è sembrata leggermente migliorata, anche se non ancora in maniera che si potrebbe considerare soddisfacente.