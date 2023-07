Bat Boy | Recensione - Uno studente per salvare il mondo

Dopo aver superato con successo la campagna Kickstarter, Bat Boy è arrivato sul mercato con la promessa – mantenuta, va detto – di proporre un action-platform in grado di omaggiare i grandi classici dell'era a 8-bit.

Non si tratta però solo di un progetto che vuole ripercorrere quel periodo storico riproponendo la stessa cosa, perché a onor del vero in Bat Boy sono presenti non poche trovate di gameplay che vanno ben oltre il concetto di mera operazione senz'anima per nostalgici.

Advertisement

Diversamente da quanto ci si potrebbe aspettare dal titolo scelto, Bat Boy è quello che gli stessi sviluppatori hanno definito essere un "Sentai Sports Superhero", che vede uno studente armato di mazza chiamato a salvare il mondo.

Non aspettatevi però una trama particolarmente elaborata, perché in fin dei conti funge solo da classica premessa utile a menare le mani e attraversare i livelli durante le circa tre ore e mezzo che impiegherete per completare tutto.

Bat Boy, un eroe degli anni '90

Alla ricerca dei propri compagni di squadra fatti sparire in un'altra dimensione dal mago oscuro Lord Vicious, il protagonista s'imbarcherà in un'avventura che tocca classiche ambientazioni come strade di villaggi disabitati e foreste mentre sarà accompagnato da un corvo ciarliero chiamato Garou.

Oltre a eseguire salti per superare baratri e atterrare su piattaforme, effettuare attacchi in salto o ravvicinati, la vera peculiarità di Bat Boy sta nella magistrale implementazione delle abilità che acquisirete nel corso dell'avventura, capaci di cambiare le dinamiche di traversata e i modo in cui ci si approccerà agli scontri.

Per esemplificare al meglio, si consideri che l'eroe munito di mazza potrà a un certo punto lanciare la sua arma e tramite la pressione prolungata del tasto riuscirà a farla rimanere in sospensione per qualche attimo.

Questo servirà non solo per raggiungere più nemici e frapporre un ostacolo tra gli avversare e voi, ma anche per eseguire salti con rimbalzo per arrivare in punti che prima vi erano preclusi.

Si capisce dunque come tutto ciò cambi alcune dinamiche di gioco importanti, che guardano nella direzione della rigiocabilità o della curiosità del giocatore che potrà trovare così segreti o oggetti ben nascosti lungo gli scenari.

Se a questo aggiungiamo la possibilità di usare una sorta di rampino e altre abilità che vi lasciamo il piacere di scoprire, ecco che Bat Boy si rivela ben presto un titolo tutt'altro che scontato, capace di premiare l'abilità e la precisione senza mai essere ingiusto o punitivo.

Chi conosce bene i titoli del passato non potrà fare a meno di notare alcune similitudini con Mega Man (trovate su Amazon la Legacy Collection per Switch) o Wonder Boy, e questo diventa sempre più evidente quando scoverete i numerosi riferimenti disseminati nei livelli di gioco.

Non si faccia però l'errore di considerarla un'opera derivativa, perché Bat Boy ha diverse frecce al proprio arco e catturerà senza dubbio i più nostalgici e coloro costantemente alla ricerca di indie che sanno mescolare le bellezze del passato con le buone trovate del presente.