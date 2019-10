Recensioni severe per Gears 5 e Daemon X Machina su EDGE

La rivista specializzata EDGE è famosa tra gli appassionati di videogiochi in tutto il mondo per le sue recensioni, contraddistinte da valutazioni che a volte stridono con quelle degli altri recensori. Anche l’ultimo numero arrivato non fa eccezione, considerando che la redazione del magazine ha passato sotto la sua lente d’ingrandimento tantissimi giochi – assegnando, ad alcuni, valutazioni sicuramente più basse di quelle che hanno registrato in media.

Le recensioni di questo mese, infatti, comprendono:

Gears 5 – 6

– 6 Sayonara Wild Hearts – 9

– 9 Borderlands 3 – 7

– 7 Grindstone – 9

– 9 Untitled Goose Game – 8

– 8 Hexagroove – 7

– 7 Overland – 5

– 5 Blair Witch – 4

– 4 Shinsekai: Into the Depths – 8

– 8 Pokémon Masters – 6

– 6 Assemble With Care – 5

– 5 Mutazione – 7

– 7 Where Cards Fall – 7

– 7 Daemon X Machina – 5

– 5 Erica – 7

A balzare all’occhio, va da sé, sono soprattutto le valutazioni di Gears 5, Borderlands 3 e soprattuto di Daemon X Machina. Gioia invece per Utitled Goose Game, che sta spopolando in queste ore, divenendo un tormentone.

Voi concordate con la visione dei colleghi della rivista EDGE o trovate questi voti troppo severi rispetto a quanto i giochi recensiti hanno da offrire?

Fonte: ResetEra