Reboot di Resident Evil, ci siamo: Constantin Films svela la data

Il ritorno di Resident Evil sul grande schermo è più concreto che mai e a darne conferma è Constantin Films, la casa produttrice della precedente e longeva saga cinematografica affidata a Paul W.S. Anderson, che ora ha lasciato per Monster Hunter. Il prossimo film, che sarà un reboot della serie precedente, ha infatti una data d’uscita nelle sale, stando a quanto svelato proprio dal sito del produttore.

Accedendo al portale di Constantin Films è infatti possibile notare che il film viene dato in uscita per il 9 settembre 2021. Ora come ora, non ci è dato sapere se si tratti di una data placeholder, considerando che l’informazione è stata aggiunta senza nessun annuncio di rito, ma considerando che i lavori stanno procedendo di buona lena – come vi abbiamo segnalato nei giorni scorsi – è plausibile che possa venire confermata.

Uno scatto dal film di Resident Evil

Nel frattempo, anche il sito IMDB, specializzato in cinema, ha aggiornato la pagina del film, ricordando tutti i membri confermati del cast e i loro ruoli. Nel film troveremo:

Kaya Scodelario – Claire Redfield

– Claire Redfield Hannah John-Kamen – Jill Valentine

– Jill Valentine Neal McDonough – William Birkin

– William Birkin Tom Hopper – Albert Wesker

– Albert Wesker Robbie Amell – Chris Redfield

– Chris Redfield Avan Jogia – Leon S. Kennedy

– Leon S. Kennedy Donal Logue – Chief Brian Irons

– Chief Brian Irons Lily Gao – Ada Wong

– Ada Wong Chad Rook – Richard Aiken

Inoltre, segnalano gli utenti di ResetEra, anche il sito ufficiale di Capcom si è aggiornato per sottolineare, casomai ce ne fosse bisogno, che questo film sarà il reboot della saga live-action. Gli autori hanno già anticipato che vogliono realizzare un lungometraggio il più fedele possibile ai videogiochi delle origini, anche se una sceneggiatura emersa in Rete qualche tempo fa sembrava prendersi una buona quantità di licenze poetiche.

Per quanto abbia diviso gli appassionati, la precedente saga cinematografica con Milla Jovovich ha ottenuto uno straordinario successo al botteghino, con grande soddisfazione di Paul W.S. Anderson. Vedremo se questo ritorno al cinema di Resident Evil, che sarà affiancato anche da altre produzioni firmate da Netflix, riuscirà a replicare.