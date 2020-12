Resident Evil, il film reboot è pronto (ed ecco il logo ufficiale)

Resident Evil tornerà presto a infestare i nostri incubi con l’ottavo capitolo ufficiale della serie, ossia Resident Evil Village, ma anche in un nuovo lungometraggio che fungerà da vero e proprio reboot, promettendo di rifarsi in toto ai capitoli classici della saga Capcom (ossia quelli usciti negli anni dei 32-bit).

Ora, Sony Pictures ha postato un messaggio via social dove vediamo scritto che le riprese della pellicola sono finite (con tanto di logo ufficiale che mostra il titolo con a fianco i due loghi della Umbrella Corporation). Poco sotto, il post diffuso durante la giornata di oggi via Twitter:

That’s a wrap in Raccoon City. 🎬

diREcted by Johannes Roberts pic.twitter.com/q5mmQxjFQo — Sony Pictures (@SonyPictures) December 28, 2020

Riprese finite in quel di Raccoon City. DiREtto da Johannes Roberts.

Roberts, ossia il regista del nuovo film dedicato a Biohazard, ha avuto anche modo di descrivere il progetto (via Deadline):

Con questo film voglio tornare ai fasti dei primi due giochi originali e ricreare la terrificante esperienza che ho provato quando li ho giocati per la prima volta, raccontando anche una storia umana che affonda le proprie radici in una piccola città americana morente, due caratteristiche facilmente riconoscibili per il pubblico di oggi.

La pellicola vedrà nel cast Kaya Scodelario nel ruolo di Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) come Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) in quelli di Chris Redfield e Tom Hopper (The Umbrella Academy) come Albert Wesker.

Ma non solo: faranno la loro apparizione anche Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) come Leon S. Kennedy e Neal McDonough (Yellowstone) nei panni di William Birkin. Il film è prodotto da Robert Kulzer di Constantin Film, James Harris per Tea Shop Productions (I Am Not A Serial Killer) e Hartley Gorenstein (The Boys).

Salvo ulteriori ritardi per via dell’emergenza sanitaria mondiale, il nuovo film di Resident Evil dovrebbe uscire nelle sale nell’autunno 2021: Constantin Film ha da poco aggiornato il proprio sito web ufficiale, mostrano la data di uscita provvisoria (9 settembre 2021).