Le reazioni dei bambini che hanno ricevuto videogiochi a Natale sono ciò di cui avevamo bisogno

Siamo stati tutti bambini e probabilmente ci ricordiamo tutti di quel momento in cui, a sorpresa, sotto l’albero abbiamo trovato quel PC, quella console, quel videogioco (o più di uno) che proprio non ci aspettavamo e che ci ha riempito di gioia ed entusiasmo.

La reazione del piccolo Brandon nel 1998, quando si ritrovò di fronte alla sua nuova Nintendo 64, è diventata un vero e proprio tormentone di internet (qui se non l’avete vista) e ogni anno spuntano nuove reaction che potrebbero contendergli lo scettro.

Nintendo Sixty-Foooooooooouuuuur

Così, per migliorarvi la giornata e ricordarci i bei tempi in cui eravamo tutti bambini e bastava un nuovo videogioco a rendere la giornata meravigliosa e speciale, abbiamo raccolto alcuni dei più bei video delle reazioni dei bambini che hanno ricevuto per Natale nuove console e giochi, a sorpresa, da parte della loro famiglia.

Vi proponiamo qui sotto la serie di video che abbiamo messo insieme – con il nostro momento preferito che rimane sempre quello in cui alcuni dei bimbi, anziché aprire completamente i regali per toccarli con mano, abbandonano console e quant’altro per correre ad abbracciare i loro genitori.

I let him open everything then brought out the PS5 🎅🏾😂😂 pic.twitter.com/b9mV4FvkOS — | R U E 💰 R O I S 💰 C A P O | (@straitjigg) December 25, 2020

Buone feste dalla redazione di SpazioGames, divertitevi con i vostri nuovi regali videoludici!