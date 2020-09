RAM HyperX Predator X432C16PB3AK2/16 in sconto del 41% su Amazon!

Se siete alla ricerca di un aggiornamento per la vostra memoria su PC, abbiamo l’offerta ideale per voi. Le RAM HyperX Predator X432C16PB3AK2/16 sono in sconto del 41% su Amazon e vi permettono di avere a quasi la metà del prezzo alcune delle memorie più veloci in circolazione.

Le HyperX Predator DDR4 RGB sono la migliore soluzione per chi desidera impreziosire i propri sistemi AMD o Intel di ultima generazione, con il dinamismo degli effetti di luce RGB che sfruttano la tecnologia HyperX Infrared Sync.

Lato prestazioni, parliamo di un prodotto dalla velocità estrema con 4600MHz e tempi di latenza record CL15-CL19. Le memorie HyperX Predator DDR4 RGB offrono performance ad alta velocità e bassa latenza, con profili Intel XMP Certified ottimizzati per i chipset Intel di tendenza.

Il dissipatore di calore nero con PCB abbinato in nero permette di non avere problemi di surriscaldamento. Questa soluzione in alluminio dalle linee aggressive è pensata per esaltare gli effetti di luce RGB.

In offerta oggi abbiamo il kit da 2 per un totale da 16GB alla frequenza 3200MHz, proposto al prezzo di 91,99 € scontato del 41% e cioè di ben 63,00 €; un prodotto di questo livello ad un costo tanto vantaggioso è l’ideale per i giocatori alla ricerca di nuove componenti per il proprio PC, per cui il nostro consiglio è approfittarne subito!

