Rainbow Six Siege potrebbe arrivare su mobile, e verrà svelato presto

Rainbow Six Siege è uno dei videogiochi multiplayer più di successo degli ultimi tempi, e a quanto pare potrebbe arrivare presto anche su mobile.

D’altronde già Call of Duty ha avuto una sua versione per smartphone e tablet, quindi non sembra neanche uno scenario così impossibile.

Il franchise bellico di Ubisoft è tornato, di recente, con uno spin-off proprio di Siege, di cui vi abbiamo parlato poco tempo fa.

Che ha fatto in tempo già ad aggiornarsi con nuovi contenuti, perché Rainbow Six Extraction ha già iniziato a ricevere le aggiunte della stagione uno.

Conoscete probabilmente la grande rinascita di Rainbow Six Siege operata da Ubisoft, e il prossimo passo potrebbe essere proprio una versione mobile.

Come riporta Gamingbolt non solo questa versione esisterebbe, ma potrebbe essere svelata anche molto presto.

La fonte è Tom Henderson, noto insider che spesso diffonde voci che si rivelano poi fondate, che sostiene l’esistenza di Rainbow Six Siege Mobile, e che addirittura potrebbe essere mostrato ad aprile.

Henderson si sbilancia anche con una data precisa, ovvero il 6 aprile. Un annuncio che, sempre secondo l’insider, sarebbe seguito a strettissimo giro da un lancio limitato ad alcune regioni, per poi arrivare ad essere diffuso globalmente.

Si tratterebbe, ovviamente, di una versione sviluppata appositamente per sfruttare al meglio le potenzialità di smartphone e tablet, e non un porting diretto.

Una mossa che ha molto senso, al di là di tutto, considerando che giochi simili come Apex Legends Mobile sono ormai realtà.

In uno scenario in cui Ubisoft sembra molto carica in generale, con uno show dedicato in arrivo che potrebbe contenere addirittura oltre 20 annunci di titoli in arrivo.