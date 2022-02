Rainbow Six Extraction: Season 1 | Provato – La difesa è la migliore tattica

Dopo quasi un mese di distanza dal lancio ufficiale di Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, lo sparatutto tattico di Ubisoft è pronto a espandersi e ampliare la propria offerta ludica con la prima Stagione, che annuncia di voler bilanciare ulteriormente l’esperienza strategica dei suoi utenti.

A differenza dei precedenti titoli della serie, gli sviluppatori hanno deciso di adottare un approccio PvE, che spingesse tutti i giocatori a collaborare per raggiungere un obiettivo comune e sconfiggere i pericolosi Archei: grazie alla sua inclusione al day one su Xbox Game Pass, il titolo è già riuscito a guadagnare una discreta schiera di appassionati.

Nella nostra recensione vi avevamo però raccontato della necessità di supportare il titolo a lungo, dato che il rischio che il tutto diventasse ripetitivo era davvero elevato: la stessa Ubisoft ne è consapevole e per questo motivo ci ha dato la possibilità di provare in anteprima la Season 1 di Rainbow Six Extraction. La prima stagione dello shooter tattico PvE non introdurrà una grande quantità di contenuti, ma mira a fornire una prima idea della varietà che ci si potrà aspettare per il futuro della serie: scopriamoli insieme.

Un’orda di Archei

La principale novità della Season 1 di Rainbow Six Extraction è senza ombra di dubbio l’evento Spillover: si tratta di una nuova modalità facente parte della sezione Crisi, disponibile quindi solo per un periodo limitato, che costringerà i giocatori a cambiare approccio al modo di giocare. In questo evento i giocatori saranno proiettati in un’area a caso di una delle tante mappe disponibili nel gioco, riadattate per sposarsi bene con questa modalità, e concentrarsi sulla difesa di alcune zone a nostra scelta.

Spillover ci chiederà infatti di raccogliere un contenitore di bio-solvente e installarlo nelle colonia di archeloma, traendo fuori come naturale conseguenza tutti i nemici che vorranno fermarci e distruggere il nostro oggetto. Solo a questo punto inizierà quella che assomiglia a una vera e propria modalità «orda»: la squadra dovrà collaborare per proteggere l’obiettivo e assicurarsi di non venire travolti, rinforzando barriere e piazzando molteplici trappole.

Dopo aver preso di mira una colonia, sarà necessario difendere il contenitore con tutte le nostre forze.

Per completare interamente la modalità Spillover, sarà necessario ripetere questa identica operazione per ben 9 volte di seguito entro 25 minuti, divise in tre fasi rispettivamente da 2, 3 e 4 eventi l’una: serviranno dunque massima collaborazione e i kit giusti per riuscire a sopravvivere. Esistono in totale solo tre tipi di colonie, distinguibili in base alla loro estetica e ai loghi visibili nell’hud e che potranno essere affrontati nell’ordine che più preferiremo: potremo affrontare Archei Elite, invisibili o ricoperti di spore.

Naturalmente, più sceglieremo di rimandare l’attacco ai loro nuclei e maggiormente difficile sarà riuscire a portare a termine le rispettive missioni. I nostri avversari non solo diventeranno infatti sempre più ostili con il passare del tempo, ma anche gli operatori cominceranno ad avere meno strumenti e ricariche a disposizione, dato che sarà necessario rinforzare le difese dopo ogni assalto. Se i giocatori dovessero rendersi conto che il tempo a disposizione non fosse sufficiente, potranno sempre tentare di attivare più colonie contemporaneamente, ma il rischio di restare sopraffatti è davvero elevato.

Fortunatamente, oltre agli strumenti da noi equipaggiabili, è possibile utilizzare anche gli stessi contenitori di bio-solvente come esche: gli Archei sono infatti principalmente interessati a distruggere i contenitori piuttosto che a colpire gli operatori, dunque basterà raccogliere almeno un contenitore in più per organizzare al meglio la propria strategia difensiva.

Difendersi per sopravvivere

La Season 1 introdurrà anche un nuovo operatore e una nuova tecnologia React, entrambi studiati appositamente per poter dare il meglio proprio all’interno di Spillover, oltre naturalmente a nuovi oggetti cosmetici sbloccabili.

Il nuovo personaggio giocabile si chiama Zofia ed è specializzato nell’estrazione di asset e possiede alte abilità di sopravvivenza: la sua arma speciale le consente di lanciare proiettili stordenti, che le consentiranno di avere una via di fuga sicura da situazioni pericolose o di poter infliggere colpi piazzati per finire i propri avversari. Inoltre, la sua speciale abilità le consentirà di poter tornare in vita da sola senza alcun aiuto, ma sarà necessario riuscire a colpire abbastanza nemici dopo essere finita a terra.

La nuova tecnologia React è invece la Torretta Automatica: si tratta di uno strumento equipaggiabile nello slot secondario del nostro operatore che è in grado di mirare e sparare ai nemici un massimo di 60 colpi. Tuttavia, sarà ottenibile soltanto durante l’evento Spillover e solo dopo aver completato un determinato requisito: dovremo uccidere insieme alla nostra squadra ben 500 archei.

Il numero potrebbe apparire fuori portata, ma in realtà dovrebbero bastare circa 3-4 partite ben coordinate per riuscire a sbloccare questa nuova utilissima attrezzatura, che è davvero in grado di fare la differenza su Spillover. Non trattandosi infatti di un’arma fissa, finché avrà munizioni disponibili il nostro operatore potrà sempre raccoglierla e posizionarla in un’area diversa.

Il nuovo operatore Zofia possiede abilità molto utili per Spillover.

La natura stessa di questo nuovo evento Crisi spingerà i giocatori a sperimentare ben poco con il proprio equipaggiamento: dato che sarà importante difendere solo le zone scelte, occorre selezionare operatori specializzati nella difesa, così come equipaggiare strumenti che ci permettano di avere dei vantaggi contro gli avversari.

Abbiamo notato infatti che operatori come Tachanka possono risultare eccessivamente sbilanciati a favore della propria squadra, soprattutto combinando la propria mitragliatrice fissa insieme alle torrette automatiche: l’importante sarà naturalmente coordinarsi con il proprio team per coprire eventuali punti deboli.

Nel caso la missione fallisse occorre ricordare che il recupero degli operatori procederà esattamente come già accade nelle modalità principali che gli utenti Xbox Game Pass e non solo hanno ormai imparato ad apprendere: bisognerà affrontare un’incursione nella specifica mappa e portarlo in salvo. La modalità Spillover è infatti concentrata soltanto sulla distruzione delle colonie e non sarà possibile attivare alcun altro obiettivo secondario, se non naturalmente il completamento degli incarichi validi per ogni modalità. Si tratta dunque di una semplice varietà sulla classica formula per consentire agli utenti di divertirsi con i propri amici.

Se non staremo attenti, il rischio di venire sopraffatti dagli Archei sarà molto elevato.

L’introduzione di un gameplay che richiami molto le celebri modalità «orda» sembra essere stata studiata nei minimi dettagli e appare sposarsi bene con la tipologia di gioco in sé, apparendo a tratti anche più accessibile rispetto alle incursioni.

Tuttavia, a differenza delle stesse incursioni abbiamo notato una ripetitività maggiormente evidente, dato che il suo più grande limite è l’eccessivo sbilanciamento di alcuni operatori e tecnologie rispetto ad altre presenti nel gioco. Questo limiterà notevolmente la sperimentazione, dato che alcuni elementi del gioco possono arrivare a diventare addirittura dannosi se utilizzati.

Considerando inoltre che si tratta della Season 1 di Rainbow Six Extraction, ci saremmo aspettati una maggiore quantità di contenuti a disposizione: Zofia e la Torretta Automatica sono sicuramente ottime aggiunte, ma che probabilmente non basteranno da sole ad attirare una maggiore quantità di giocatori. La strada tracciata sembra però essere quella giusta: l’augurio dei fan è dunque che questo possa davvero rappresentare un antipasto per molte altre novità.

Versione provata: PC