Quidditch Champions è il gioco che i fan di Harry Potter sognano da sempre

Harry Potter Quidditch Champions è esattamente ciò che state immaginando: un videogioco interamente basato sullo sport fittizio del Quidditch.

Il gioco che farà esplodere i cuori dei fan di Harry Potter che con Hogwarts Legacy (che trovate su Amazon) sono rimasti delusi per l’assenza dell’iconico sport con le scope.

Perché a qualche mese dall’uscita del gioco il team di sviluppo aveva più o meno confessato che il Quidditch non sarebbe stato nel gioco come promesso.

Un taglio che, a quanto pare, sarebbe stato fatto scientemente durante lo sviluppo, e forse ci fa sperare che Hogwarts Legacy possa avere un DLC dedicato.

Ma non importa perché Warner Bros ha annunciato Harry Potter Quidditch Champions, titolo multiplayer online in cui giocherete a rincorrere sferie di vario tipo a bordo di scope volanti.

Il publisher ha lanciato il sito ufficiale in cui vi potete iscrivere per essere pronti ai primi test ufficiali. E nel quale possiamo scoprire alcune informazioni sul gioco.

Calling all Beaters, Chasers, Keepers, and Seekers! Harry Potter: Quidditch Champions limited playtest signups are live now! Sign up at https://t.co/E9cQekLOzV. #QuidditchChampions pic.twitter.com/AQhKfg4NKD

— Warner Bros. Games (@wbgames) April 17, 2023