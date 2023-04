Hogwarts Legacy, i fan chiedono a gran voce una nuova feature per le future patch

In vista delle future patch migliorative di Hogwarts Legacy, i fan hanno deciso di chiedere a gran voce l’introduzione di una nuova feature che possa migliorare notevolmente l’esperienza di gioco, aiutando a capire più facilmente l’orario in-game.

L’ultima avventura ispirata al Wizarding World (la trovate su Amazon) si è rivelata uno dei maggiori successi videoludici del 2023 ed è stata particolarmente apprezzata da chi è cresciuto con le avventure di Harry Potter, ma c’è sempre spazio per possibili miglioramenti.

Come riportato da Game Rant, diversi utenti Reddit hanno infatti iniziato a richiedere l’introduzione di un orologio consultabile in-game, con il solo scopo di capire facilmente se siamo entrati nelle ore diurne o notturne.

Sebbene possa essere infatti facile da comprendere durante le esplorazioni condotte fuori dal castello di Hogwarts, è al suo interno che comprendere l’ora del giorno può rivelarsi particolarmente difficoltoso, con ben pochi indizi a nostra disposizione — come il numero di studenti in giro per i corridoi.

C’è da dire che gli sviluppatori hanno pensato bene di modificare automaticamente l’orario di gioco in base ai requisiti di una specifica missione, ma l’orario diurno e notturno presenta comunque differenze per chi vuole scoprire e raccogliere tutti i segreti.

Allo stato attuale, l’unica maniera per sapere con certezza l’orario in-game è quello di dirigersi al grande orologio presente nella mappa, ma per risparmiare tempo basterebbe aggiungere nell’hud la possibilità di controllare in qualunque momento l’orario in-game.

Vedremo se gli sviluppatori ascolteranno le richieste dei fan e introdurranno questa piccola ma utile feature nei prossimi aggiornamenti: alcuni fan hanno notato che esiste già una mod simile su PC, ma ciò naturalmente continuerebbe ad escludere gli utenti console. Vi terremo prontamente aggiornati qualora arrivassero novità in merito.

Ricordiamo che già allo stato attuale, Hogwarts Legacy è stato il primo gioco del 2023 a battere il record di Modern Warfare 2. Tuttavia, nonostante il suo enorme successo, sembra che soltanto un giocatore su 4 sia arrivato a finire la campagna.

I fan hanno anche avuto modo di apprezzare i numerosi segreti e le scene nascoste che approfondiscono la personalità dei personaggi più importanti, come nel caso di una vicenda di bullismo che svela il “lato oscuro” del preside Black.