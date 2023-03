Il successo di Hogwarts Legacy dimostra che il franchise di Harry Potter non è finito

L’incredibile successo di Hogwarts Legacy che, a poco meno di un mese dal lancio, continua a far registrare numeri impressionanti, sembra che rappresenterà un motivo primario per non accantonare il franchise di Harry Potter.

Il titolo sviluppato da Avalanche (che potete fare vostro su Amazon a prezzo davvero interessante) sta infatti divertendo gli appassionati al Wizarding World.

Il gioco ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, e i numeri delle vendite registrate in Europa sono lì a testimoniare quello che è diventato uno dei più importanti successi degli ultimi anni.

Ora, come riportato anche da GameSpot, il successo del gioco dimostra che il franchise di Harry Potter ha ancora una forte attrattiva sul pubblico, come reso noto dal boss di Warner.

Dopo anni di sviluppo e numerosi ritardi, Hogwarts Legacy è stato lanciato a febbraio e ha avuto bisogno di sole due settimane per vendere 12 milioni di copie e generare 850 milioni di dollari di ricavi.

Secondo Gunnar Wiedenfels, CFO di WB Discovery, il gioco è un grande successo e la sua partenza top dimostra che la serie di Harry Potter offre «molte opportunità».

Parlando alla Morgan Stanley 2023 Technology Media Telecom Conference, Wiedenfels ha dichiarato: «Il fatto che stiamo riscuotendo questo enorme successo con il lancio di Hogwarts Legacy, 12 anni dopo l’uscita dell’ultimo film, dimostra che ci sono molte opportunità e che stiamo solo iniziando ad ampliarle».

Sembra che Wiedenfels si sia però dimenticato della serie Animali Fantastici, la cui ultima uscita al cinema, I segreti di Silente, risale al 2022. La serie principale di Harry Potter, invece, si è conclusa ben 12 anni fa, ossia nel 2011.

Per quanto riguarda i prossimi progetti legati al maghetto, Widenfels ha menzionato l’evento del tour di Harry Potter che si terrà a Tokyo quest’anno.

«Per farla breve, credo che […] la gestione coordinata dei franchise sia probabilmente una delle maggiori opportunità per l’azienda», ha spiegato Wiedenfels a proposito del futuro dell’azienda.

Al di fuori dei videogiochi, il boss di WB Discovery David Zaslav sarebbe interessato a creare altri contenuti su Harry Potter, e una possibilità concreta è una serie televisiva in live-action per HBO Max.

Visto l’enorme successo di Hogwarts Legacy, non sarebbe una sorpresa se venisse annunciato un sequel, soprattutto perché gli sviluppatori hanno dichiarato di non avere piani per contenuti scaricabili.

Il Quidditch, assente nell’ultimo videogioco dedicato al Mondo Magico, potrebbe del resto comparire in un potenziale seguito. Staremo a vedere cosa ne uscirà fuori.