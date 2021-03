Quanti sono i giochi fisici PS4 di Sony? Una (gigantesca) immagine ce lo mostra

La generazione di PS4 è ormai “finita” (notare le virgolette), visto che con PS5 sul mercato è ovvio che l’attenzione dei giocatori sia tutta rivolta verso la next-gen nata da una manciata di mesi.

Va detto in ogni caso che la vecchia PlayStation 4 avrà ancora diverse frecce al suo arco, specie per il fatto che Sony ha deciso che farà uscire per molti altri mesi ancora alcuni suoi giochi di punta sia su PS4 che su PS5 (basti pensare a Horizon: Forbidden West).

Ora, con il mercato dei giochi fisici sempre più “sofferente” a favore del digital delivery, un utente Reddit ha pensato di racchiudere in un’unica – gigantesca – immagine, tutti (ma proprio tutti) i giochi PS4 pubblicati da Sony in formato retail (via PushSquare).

Ovviamente, non tutti i giochi di questa lista sono classici senza tempo o bei giochi (qualcuno ha per caso detto The Inpatient?), sebbene titoli come God of War, Bloodborne, The Last of Us: Parte II, Ghost of Tsushima e Uncharted 4: Fine di un Ladro dimostrano ancora una volta come la generazione PS4 sia stata (ed è) davvero memorabile.

Ricordiamo che PlayStation 5 ha già venduto ben 4,5 milioni di unità nel 2020, andando quindi a eguagliare il lancio di PlayStation 4 (avvenuto nel 2013). Tuttavia, PS5 sta sicuramente arrancando in questi primi mesi del 2021, specie per via delle pochissime scorte nei negozi.

Nonostante tutto, PlayStation 5 è riuscita a infrangere da poco un altro record, diventando di fatto la console venduta più rapidamente nella storia degli USA.

Scorte a parte, PS5 è arrivata sul mercato europeo (e italiano) il 19 novembre 2020 in due modelli, quello standard con lettore ottico (venduto a 499,99€) e quello Only Digital senza lettore Blu-ray Disc (a 399,99€). Se volete recuperare il nostro punto di vista sulla piattaforma next-gen di casa Sony, recuperate la nostra video recensione.