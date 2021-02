Quali sono i 30 Pokémon più amati dai fan? Ecco la classifica ufficiale

Vi siete mai chiesti quali siano i Pokémon più amati in assoluto? Qualsiasi sia la vostra risposta, sappiate che se lo è chiesto The Pokémon Company, motivo per cui ha deciso di lanciare sui social un sondaggio tra i suoi fan in Giappone, invitandoli a segnalare quali fossero le loro creaturine preferite tra tutte quelle che caratterizzano il celebre franchise.

Questo ha permesso di creare la classifica dei trenta Pokémon più amati dal pubblico giapponese, con dei nomi che si arrampicano, un po’ a sorpresa, in cima alla chart: il noto Pikachu, ad esempio, è solamente settimo, l’amato Eevee è solamente ventunesimo e Charizard si accontenta della diciottesima piazza.

Potete vedere di seguito la classifica completa, con indicati anche i voti assegnati a ciascun Pokémon.

Quali sono i Pokémon più amati dai fan?

I Pokémon più amati

Dedenne 68,398 voti Cinccino 54,444 voti Sableye 45,562 voti Snivy 41,894 voti Magnemite 35,206 voti Swadloon 34, 204 voti Pikachu 33,125 voti Buzzwole 33,077 voti Oshawott 32,191 voti Flygon – 22,08 voti Whismur – 21,529 voti Piplup – 18,190 voti Chandelure – 18,095 voti Empoleon – 17,989 voti Luxray – 17,773 voti Greninja – 17,337 voti Jirachi – 17,254 voti Charizard – 16,243 voti Mimikyu – 15,797 voti Inteleon – 15,540 voti Eevee – 15,524 voti Barbaracle – 15,128 voti Glaceon – 14,923 voti Spheal – 14,783 voti Scolipede – 13,806 voti Lilligant – 13,677 voti Bulbasaur – 13,424 voti Sliggoo – 13,417 voti Lucario – 13,286 voti Gardevoir – 12,534 voti

Il più recente videogioco dedicato al franchise principale, Pokémon Spada e Scudo, è attualmente disponibile su Nintendo Switch.