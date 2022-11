Pulp Fiction, ma come se fosse un gioco della prima PlayStation

Pulp Fiction è, senza timore di smentita, uno dei film firmati da Quentin Tarantino che più sono rimasti incisi nell’immaginario comune degli appassionati di cinema – e non solo loro. L’opera del celebre regista ha infatti rapito anche il cuore dei videogiocatori, al punto che qualcuno ha provato a immaginare il film come se fosse un gioco della prima PlayStation.

La notizia arriva dai colleghi del sito The Gamer, che hanno notato l’encomiabile lavoro svolto dal fan conosciuto come PotBoiler (un canale che propone animazioni in tre dimensioni tra le più disparate) e pubblicato su YouTube e Reddit.

Nella clip video, che potete vedere di seguito, i fan riconosceranno indubbiamente una celebre scena di Pulp Fiction, con le battute riprese direttamente dalla pellicola e il comparto grafico messo insieme dall’autore che richiama quello nostalgico e spigoloso dei tempi d’oro della prima PlayStation.

Visto il video, qualche giocatore ha espresso un desiderio che effettivamente sarebbe interessante vedere realizzato: un videogioco open world di Pulp Fiction, magari sullo stile di quello di Scarface, che sia strapieno di easter egg che citano o riprendono anche le altre opere di Quentin Tarantino.

Non mancano anche le reazioni nostalgiche, come «mi ero dimenticato di quanto questa grafica sembrasse meravigliosa nel 1998» e «amo il fatto che ti sia preso cura anche dell’audio, i passi sono davvero ispirati!».

Certo, c’è da dire che non sempre gli interni nei giochi PSX erano così spogli come in questo corridoio (anche se la stanza ha un suo perché), ma la sensazione di tuffo nel passato è decisamente forte.

A proposito di tuffo nel passato, in queste ore è emerso da dei documenti che anche Syphon Filter 3, amato videogioco uscito proprio sulla prima PlayStation, potrebbe fare il suo ritorno attraverso PlayStation Plus Premium – il tier più alto di PS Plus (trovate su Amazon l’abbonamento).

Per scoprire se e quando avremo un videogioco a tema Pulp Fiction, invece, non possiamo che metterci comodi e vedere se prima o poi qualcosa si smuoverà.