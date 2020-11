PS5 uscirà davvero in anticipo in Germania? Facciamo chiarezza

Come ormai saprete benissimo, PS5 è prevista nei negozi europei il 19 novembre prossimo, ossia solo una settimana dopo la release americana e giapponese.

A quanto pare, però, l’attuale emergenza sanitaria potrebbe aver creato dei cambiamenti in corsa, relativi più che altro alle spedizioni di PlayStation 5 in Europa.

Alcune mail ricevute da diversi clienti di MediaMarkt (ossia il corrispettivo tedesco del nostro MediaWorld) avrebbero messo sull’attenti i futuri acquirenti della piattaforma: il messaggio precisa infatti che il giorno fissato per il ritiro è il 12 novembre, ovvero 7 giorni prima della data di uscita comunicata ufficialmente da Sony.

Poco sotto, lo screen della presunta mail ricevuta dall’utenza in Germania:

Parte del messaggio tradotto recita «il produttore ha anticipato la pubblicazione del tuo articolo ordinato il 12 novembre 2020 Non appena l’oggetto sarà arrivato nel nostro magazzino riceverai la conferma dell’ordine via e-mail.»

Caso dissimile sembra essersi palesato nel Regno Unito: la catena GAME avrebbe infatti detto stop alle caparre per assicurarsi una PS5 (via VGC), visto che l’uscita della console potrebbe oscillare. Ovviamente, tutto ciò è dovuto ai vari lockdown e alle restrizioni prese dalle varie nazioni europee e non solo a causa dell’emergenza sanitaria, le quali starebbero creando non pochi problemi ai distributori.

Al momento in cui scriviamo, non sembrano esserci cambi di data relativamente al mercato italiano, visto che non ci risultano essere state ricevute mail da nessuno dei vari retailer adibiti alla vendita (da Amazon sino a GameStop). Ragion per cui, nel caso abbiate prenotato la vostra PlayStation 5, la consegna resta fissata entro e non oltre la data prevista dal vostro negoziante.

Salvo cambi di programma improvvisi (che ovviamente non ci auguriamo) PlayStation 5 uscirà il 19 novembre sul mercato europeo a 499,99€ per la standard e 399,99€ per la versione only digital.

