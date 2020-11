Xbox Series X, attenti ai furbetti: qualcuno le sta rivendendo a più di 800 euro

Sappiamo che il lancio delle console di prossima generazione, qualsiasi delle due vi abbia rubato il cuore (ma meglio ancora entrambe!) sta facendo fronte a qualche problema di scorte: così, ad esempio, molti giocatori che vogliono comprare la loro Xbox Series X, disponibile dal 10 novembre, devono attendere pazientemente nuove disponibilità, sperando che Microsoft riesca a garantire ulteriori forniture quanto prima, per accontentare i suoi affezionati giocatori.

In questa situazione, fate attenzione ai prezzi che circolano su internet. Se i siti di aste si sono riempiti un po’ in tutto il mondo di listini gonfiati dai furbetti che tentano di lucrare sulla voglia delle persone di portare a casa Xbox Series X, dei nostri lettori ci hanno segnalato un caso simile perfino su Amazon.

Un venditore, infatti, ha messo in vendita Xbox Series X al prezzo di addirittura 885€ (spedizione esclusa). Potete vedere l’articolo in vendita con i vostri occhi a questo link, ma come immaginerete non vi consigliamo assolutamente di acquistare la console a un prezzo simile.

Un dettaglio dalla nostra Xbox Series X

Aspettiamo che sia Microsoft a dare conferma di nuove disponibilità, con il costo di listino della console che è fissato in 499€: spendere di più per incentivare pratiche come quelle degli sciacalli dei siti di aste, o prezzi eccessivamente gonfiati, potrebbe fare più danni che altro.

Come sempre, su SpazioGames non mancheremo di segnalarvi nuove disponibilità per le console next-gen, appena le individueremo presso i maggiori rivenditori. Nell’attesa, avete già visto la video recensione della console a opera di Paolo Sirio?