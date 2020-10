PS5: sui siti di aste le console superano i 2000 euro (ed è follia)

Alcune settimane fa, Sony ha presentato al pubblico la data e il prezzo di PS5, nella sua doppia versione con e senza lettore ottico.

L’apertura dei preordini ha visto le console svanire in brevissimo tempo, tanto che sia Amazon che altri grandi catene di negozi nazionali e non stanno avendo serissimi problemi con le scorte (in molti infatti non riusciranno a mettere mano a una console prima della fine dell’anno, o addirittura nel 2021).

La doppia versione di PS5.

Come già accaduto lo scorso mese, a quanto pare gli sciacalli continuano imperterriti la loro “strategia” (anche se sarebbe meglio chiamarla “truffa”) di rimettere in vendita le PlayStation 5 a prezzi da capogiro.

Sul noto sito di aste online eBay, nel momento in cui scriviamo, sono infatti tantissime le inserzioni che vedono la console Sony proposta a prezzi davvero da ubriachi, arrivando addirittura a superare i 2000 euro per la versione con lettore ottico!

Molti dei venditori di queste aste davvero fuori di testa hanno base nel Regno Unito, ragion per cui vanno sommate anche le assurde spese di spedizione internazionali scelte dagli utenti (in grado di toccare un massimo di 80 euro).

Ovviamente, il nostro consiglio è quello di stare alla larga da questi approfittatori dell’ultima ora, aspettando che la console venga presto resa nuovamente disponibile al preorder sui consueti canali.

Ricordiamo che PS5 arriverà in Europa il 19 novembre 2020 al prezzo di 499€ per la console con lettore ottico e 399€ per l’edizione Only Digital. Avete già letto anche che il boss Jim Ryan ha dichiarato che la nuova console avrà la miglior lineup di sempre nella storia di PlayStation?

Lasciando perdere gli sciacalli, quindi, vi ricordiamo che poco sotto potete scoprire dove prenotare PS5 al miglior prezzo sul mercato (non appena prenderanno nuovamente il via i preorder).