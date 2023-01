PS5 Standard Edition disponibile da MediaWorld! Pezzi limitati!

Aggiornamento ore 10:44: Console terminate!

La nota catena MediaWorld ha messo in vendita pezzi limitati dell’edizione Standard di Playstation 5 al prezzo di listino di 549,99€! Non perdete quindi altro tempo e cliccate sul link sottostante per accedere all’area dedicata all’acquisto di Playstation 5 sul sito di MediaWorld!

Ricordiamo che, dato il numero esiguo di pezzi che saranno commercializzati, MediaWorld limiterà gli ordini ad una sola console per cliente, in modo da dare al maggior numero di persone possibili la capacità di portarsi a casa la propria console preferita, evitando spiacevoli inconvenienti, accaduti più volte in passato, che vedevano alcuni utenti acquistare più prodotti contemporaneamente e lasciando, di conseguenza, molti potenziali acquirenti insoddisfatti.

Vi ricordiamo che PS5 punta fortemente sul suo SSD per annullare o ridurre al minimo i tempi di caricamento. Tra le sue caratteristiche, Sony ha sottolineato il Tempest Engine per una resa audio da next-gen, che consente di essere pienamente coinvolti nell’esperienza di gioco, e le specificità del nuovo controller DualSense. Quest’ultimo, grazie ai feedback tattili e ai particolari grilletti, sarà in grado di trasmettere sensazioni nuove al giocatore, facendogli anche percepire la resa di diversi terreni su cui sta camminando in-game. PlayStation 5 è stata lanciata in un modello standard e in uno solo digitale, privo di lettore blu-ray. Al di là di questa caratteristica, le due console propongono la medesima scheda tecnica – e sono quindi ugualmente potenti.

Se volete scoprire tutte le caratteristiche della console next-gen targata Sony, potete comodamente raggiungere l’articolo che trovate a questo indirizzo, ovviamente sempre e solo sulle pagine di SpazioGames. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.