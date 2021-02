PS5, risoluzione e frame rate della prima esclusiva del 2021: come gira Destruction AllStars?

Destruction AllStars è la prima esclusiva PS5 del 2021, nonostante stia venendo lanciata oggi con una fanfara assai ridotta rispetto agli altri titoli del catalogo PlayStation.

Il gioco, un erede spirituale di Destruction Derby, è incluso fin dal day one su PS Plus, per cui se possedete una PlayStation 5 (ma anche senza) potete già portarvelo a casa gratuitamente.

Dal momento che è tra i primi titoli next-gen, disponibile esclusivamente su PS5, c’è curiosità per comprenderne le prestazioni, e in nostro soccorso arriva una velocissima video analisi del canale YouTube VG Tech.

Grazie al video, possiamo scoprire i dettagli non comunicati finora su risoluzione e frame rate di Destruction AllStars.

Per quanto riguarda il frame rate, il titolo sembra reggere piuttosto bene il target dei 60fps, presentando dei rari cali nei 50 fotogrammi al secondo che, appunto, non vengono ritenuti impattanti sull’esperienza.

Quanto alla risoluzione, scopriamo che quella nativa flutta nel range dei 3264×1836 e 2304×1296; il limite massimo non viene toccato frequentemente ma, nei momenti di calo, Lucid ha attivato una tecnica di ricostruzione temporale che fa risalire artificialmente l’output. L’interfaccia viene invece renderizzata in 4K nativo.

Prestazioni che sembrano piuttosto soddisfacenti, considerando la freneticità del gameplay, in attesa dei pezzi grossi dell’anno (e della generazione) che si susseguiranno nei prossimi mesi, a cominciare da Ratchet & Clank Rift Apart e Horizon Forbidden West.

Intanto, se volete scoprire le modalità di Destruction AllStars e come funziona l’assalto di Sony a Rocket League, potete dare un’occhiata qui.