PS5, primi giochi in offerta per il Black Friday di MediaWorld

Il Black Friday è finalmente tra noi, ed anche se la giornata ufficiale del venerdì nero degli sconti sarebbe in realtà il prossimo 27 novembre, MediaWorld ha ben pensato di anticipare il tutto, proponendosi con una lunga e intensa tornata di offerte che, a partire da oggi, e fino al 30 novembre, vi daranno la possibilità di acquistare un gran numero di articoli a prezzi imperdibili.

In questo articolo, in modo particolare, ci dedicheremo agli sconti applicati su giochi e console. Ad esempio, troviamo già scontati un paio di titoli di lancio di Playstation 5. Stiamo parlano di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e Call Of Duty: Black Ops Cold War, che potete acquistare, rispettivamente, a 55,99€ e 70,99€.

Nell’ultima avventura dell’universo di Marvel’s Spider-Man, l’adolescente Miles Morales affronta il trasloco nella sua nuova casa mentre segue le orme del suo mentore, Peter Parker, per diventare il nuovo Spider-Man. Quando una feroce forza minaccia di distruggere la sua nuova casa, l’aspirante eroe comprende che da grandi poteri, derivano grandi responsabilità. Per salvare la New York della Marvel, Miles deve indossare il costume di Spider-Man e guadagnarselo.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è il primo AAA first-party che si affaccia nel mondo next-gen ed è un titolo ideale per avere da subito appeal sul grandissimo pubblico: un personaggio popolare, protagonista di un gioco erede di uno che ha avuto un importante successo, anche se riproposto in proporzioni ridotte. Il risultato è un prodotto che riduce al minimo qualsiasi sforzo di reinventare la ruota, conscio di non avere l’onere di doverlo fare, e che garantisce agli acquirenti di PS5 della prima ora il massimo di una quindicina di ore di gradevole compagnia, mettendo in mostra per la prima volta le potenzialità dell’SSD e delle opzioni grafiche con ray-tracing sulla next-gen Sony.»

Offerte videogiochi Black Friday MediaWorld