PS5 potrebbe costare meno del previsto, per un analista

Un analista di Bloomberg si è lanciato in una previsione sul prezzo di PS5, che potrebbe essere inferiore a quanto pronosticato finora.

I rumor più recenti che abbiamo riportato finora parlavano di $499 per il modello base di PlayStation 5 e $399 per la variante Digital.

Le due versioni hanno una sola differenza, ovvero l’assenza del lettore ottico nel secondo modello, per un approccio diametralmente opposto a quello di Microsoft.

Xbox Series S ha una configurazione hardware sensibilmente diversa, infatti, rispetto a Xbox Series X, con rinunce fatte sotto il profilo delle prestazioni in modo da abbassare notevolmente il prezzo.

A detta di Masahiro Wakasugi, Sony potrebbe puntare ad un prezzo sorprendente per rispondere a questa trovata di Microsoft.

Wakasugi prevede che PS5 base costi $449, mentre PS5 Digital Edition potrebbe scendere sotto il prezzo di $400 che si è previsto finora.

La casa giapponese sta incontrando problemi nella produzione della console, come emerso stamattina, ma questo non dovrebbe impattare le scorte fino all’inizio del prossimo anno.

Il prossimo evento PlayStation è in programma per domani 16 settembre alle ore 22:00 e, oltre a diversi nuovi titoli per la console next-gen, dovrebbero arrivare finalmente tutti i particolari su data e prezzo.