PS5, nuovo aggiornamento disponibile a sorpresa: ecco cosa cambia

Un nuovo aggiornamento del firmware di PS5 è disponibile per il download e quindi per l’installazione, ma non aspettatevi grandi cambiamenti.

Era da un po’ di settimane che i possessori della console con pad DualSense (che trovate anche su Amazon) non ricevevano un nuovo update di sistema, ma a quanto pare eccoci qua.

Già nelle scorse ore Sony ha rilasciato nuova App nativa per Disney+, progettata per sfruttare a pieno le potenzialità di PS5, incluso quindi il supporto al 4K e all’HDR per film e serie TV del catalogo.

Ora, come riportato anche da Push Square, l’update odierno non è il alcun modo legato alle novità rilasciate durante la serata di ieri.

L’ultimo aggiornamento, che a quanto pare pesa circa 1,08 GB, promette di ‘migliorare le prestazioni del sistema’, quindi ci si aspettano varie correzioni di bug e modifiche alla sicurezza, piuttosto che funzioni visibili.

Per chi volesse controllare coi propri occhi, l’update è contrassegnato dalla dicitura 22.02-06.00.01 e si può fare riferimento alle impostazioni della console per verificare che sia stato installato correttamente.

L’ultimo importante aggiornamento del firmware di PS5 aveva introdotto le liste di gioco e il supporto ai 1440p, oltre a una serie di ottimizzazioni dell’interfaccia utente.

Si dice inoltre che Discord sarà integrato nel prossimo aggiornamento principale della piattaforma, sebbene al momento non sia ancora chiaro quando ciò avverrà (immaginiamo entro la fine dell’anno).

Restando in casa PlayStation, da alcune ore sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Essential per il mese di ottobre.

Ma non solo: Sony ha deciso di strizzare nuovamente l’occhio al pubblico di PS4, garantendo che la precedente generazione non sarà abbandonata.

Infine, Hermen Hulst ha confermato che i giochi per giocatore singolo di PS5 non saranno disponibili per ‘almeno un anno’ prima del lancio su PC, ma che in ogni caso c’è un’eccezione molto importante da tenere in forte considerazione.