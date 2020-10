PS5, l’uso creativo dei grilletti adattivi in NBA 2K21 vi sorprenderà

Visual Concepts e 2K Games hanno rivelato in che modo sfrutteranno il controller DualSense di PS5, e le sue nuove funzionalità, sull’upgrade next-gen di NBA 2K21.

Il gameplay director Mike Wang ha spiegato che feedback aptico e grilletti adattivi saranno sfruttati appieno per convogliare nuove sensazioni ai giocatori.

Non è un caso che sia proprio NBA 2K21 ad incaricarsi di mostrare come sarà la next-gen, vista la prima esibizione impressionante della scorsa settimana in un video confronto ravvicinato con PS4.

Il feedback aptico sarà utilizzato per «per accentuare i nostri diversi sistemi di collisione. Tagliafuori, penetrazioni in body-up, collisioni/negazioni/corse senza palla», ha spiegato Wang, parlando della feature esclusiva di PS5.

«In pratica, qualsiasi situazione in cui i giocatori subiscono un contatto importante farà vibrare il controller a varie intensità a seconda della forza dei giocatori coinvolti e del vigore dell’impatto».

I grilletti adattivi hanno invece un utilizzo molto creativo, finalizzato a comunicare energia e stanchezza dei propri cestisti.

«Mentre vi muovete sul campo, sentirete una resistenza sempre maggiore sul grilletto dello scatto man mano che l’energia del vostro giocatore diminuisce», ha rivelato Wang.

«Ci serviamo della resistenza adattiva anche per il gioco in post. I giocatori in post più efficaci sentono poca resistenza su L2 mentre affrontano avversari più deboli, ma dovrete utilizzare L2 con più veemenza se la situazione è ribaltata».

Visual Concepts ha approfittato dell’hardware delle nuove console per migliorare il movimento in palleggio, la difesa e i movimenti senza palla, il posizionamento dei piedi, i contatti senza palla e le interazioni tra palleggiatore e difensore. Potete trovare tutti i particolari al riguardo nel post sul sito ufficiale di NBA 2K.