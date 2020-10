Grafica next-gen? Ecco il primo confronto che mostra cosa può fare PS5

Come sempre all’inizio di una nuova generazione, ma forse di più, in tanti mettono in dubbio le capacità di PS5 e Xbox Series X di produrre una grafica in grado di suscitare il cosiddetto «effetto wow».

Finora, è vero, non abbiamo avuto assaggi di una grafica capace di testimoniare il salto generazionale più grande di sempre com’è stato paventato da Randy Pitchford di Gearbox, ma a quanto pare le cose potrebbero cambiare presto.

Nella giornata di ieri, Visual Concepts e 2K Games hanno esibito il primo gameplay di NBA 2K21 in veste next-gen per PS5, e il video ha subito destato un certo scalpore per la qualità grafica totalmente al di sopra di quel che è circolato finora in rete.

Per questo motivo, sono fioccati video di confronto tra le versioni PS5 e PS4 del titolo cestistico, e le differenze anche al microscopio sono parse sorprendenti.

Prima di tutto, colpisce la maggiore pienezza dell’immagine, che adesso prevede colori più vividi e uno sguardo più dettagliato sul pubblico, fino ad adesso avvolto in un’intelligente nebbiolina dovuta alle luci.

In secondo luogo, i volti dei giocatori hanno adesso un livello di dettaglio notevolmente superiore, con l’illuminazione che in aggiunta evidenza con dovizia di particolare il sudore sulle loro fronti.

Gli elementi sullo scenario sono resi con molta più cura come abbiamo anticipato per il pubblico, e a beneficiarne sono pure i coach a bordocampo, che adesso hanno la qualità di veri e propri personaggi e non di sagome posticcie.

Infine, uno sguardo dall’alto sul campo ci permette di godere appieno della nuova illuminazione che si estende per tutta l’arena, e i riflessi resi con un livello di dettaglio senza precedenti e in tempo reale.

Lo stacco tra PS4 e PS5 è insomma evidente e, a giudicare dalla resa finale, più di qualcuno sta adesso capendo come mai 2K Games abbia richiesto un pagamento extra per la versione next-gen.