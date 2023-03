PS5, l’ultima patch ha aggiunto una novità per chi ama sbloccare i Trofei di Platino

L’ultimo aggiornamento firmware di PS5 si è rivelato talmente corposo da aver reso necessarie diverse ore prima che i fan potessero segnalare alcune delle novità nascoste implementate con la nuova versione.

Una di quelle che probabilmente passerà inosservata per molti giocatori, ma che è stata prontamente notata dai cacciatori di trofei, è una piccola novità legata allo sblocco dei Trofei di Platino, che sulla console next-gen (che trovate su Amazon) da adesso avranno una nuova animazione.

Come riportato da PlayStation LifeStyle, la scoperta è stata notata e condivisa dallo youtuber BadDriver e mostra una nuova animazione più fluida in occasione dello sblocco di un Trofeo di Platino.

Indubbiamente una novità minore rispetto alle numerose feature già annunciate da Sony, ma comunque gradita e che renderà lo sblocco di tutti i trofei un’esperienza leggermente più piacevole.

La nuova animazione ci mostra infatti il Trofeo di Platino generarsi dal nulla in pochissimi istanti, celebrando così l’ottenimento di tutti gli obiettivi presenti in un determinato videogioco: potete osservarla in azione nella seguente clip video.

Se dovesse capitarvi nei prossimi giorni di “platinare” un nuovo gioco su PS5, non possiamo che consigliarvi di tenere d’occhio l’angolo in alto a destra del vostro schermo per godervi l’animazione in tutto il suo piccolo splendore.

In queste ore i fan stanno ancora analizzando approfonditamente l’ultimo aggiornamento PlayStation 5 per scoprire tutte le feature e novità nascoste che potrebbero essere inizialmente sfuggite: continueremo a tenervi sempre informati sulle nostre pagine se dovessero emergere dettagli degni di nota.

Un’altra delle nuove feature più apprezzate si è rivelata particolarmente utile per chi possiede giochi fisici e i modelli standard della console next-gen: se sceglierete di acquistare un gioco in formato digitale (o riscattarlo gratis su PS Plus) che già possedete su disco, non sarà più necessario installarli due volte.

Viceversa, alcuni utenti hanno anche avuto modo di criticare una delle novità introdotte dalla versione 7.00: la vostra console adesso vi segnalerà quanto manca per completare i vostri giochi, causando così un serio rischio “spoiler”.