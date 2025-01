PS5, disponibile da ora il primo aggiornamento del 2025

Sony ha appena rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento di sistema per le console PS5 e PS5 Pro: si tratta del primo update del firmware rilasciato durante il nuovo anno.

La versione 25.01-10.60.00 è disponibile da questo momento per il download: sarà necessario avere uno spazio libero in memoria di 1,320 GB per procedere all'installazione sulle vostre console.

Come anticipavamo in apertura, l'aggiornamento è disponibile su tutte le versioni di PlayStation 5, che siano modelli Standard, Pro o Slim (che trovate in sconto su Amazon, a proposito), ma non aspettatevi grandi rivoluzioni o feature irrinunciabili.

Il changelog ufficiale del nuovo aggiornamento, che trovate al seguente indirizzo, segnala infatti soltanto le seguenti informazioni:

Abbiamo migliorato le prestazioni e la stabilità del software di sistema.

Abbiamo migliorato i messaggi e l'usabilità di alcune schermate.

Nulla di nuovo rispetto ai soliti aggiornamenti di manutenzione a cui siamo stati abituati in passato: l'update si fa notare soltanto per essere il primo rilasciato durante il nuovo anno.

Possiamo inoltre confermare che l'aggiornamento non rimuoverà le funzionalità aggiunte per festeggiare il 30esimo anniversario di PlayStation: al riavvio della console troverete ancora una volta la schermata di avvio nostalgica e i temi speciali pronti ad aspettarvi.

Potete dunque procedere con il download dell'aggiornamento senza troppe preoccupazioni già da adesso, così da potervi godere la migliora esperienza di utilizzo possibile, anche se probabilmente non noterete nulla di nuovo rispetto al solito.

In passato è capitato che Sony implementasse novità o feature particolari, senza segnalarle nel changelog: qualora dovesse essersi ripetuta questa circostanza, vi terremo come sempre prontamente informati sulle nostre pagine.

Nel caso doveste notare problemi con il download dell'aggiornamento — dato che a livello personale mi è capitato proprio con questa patch — possiamo consigliarvi di provare a riavviare la console e ritentare: una piccola e semplice operazione che dovrebbe sbloccare la situazione.