PS5, il nuovo aggiornamento potrebbe “spoilerare” i vostri giochi

L’ultimo aggiornamento di PS5 si è rivelato particolarmente corposo e ha introdotto tante utili feature aggiuntive per gli utenti, anche se una di queste ha iniziato a far discutere la community nelle ultime ore per paura di “spoiler”.

Dopo aver installato la versione 7.00, il menù principale della console next-gen (la trovate su Amazon) vi segnalerà infatti la percentuale di progresso per i vostri videogiochi, fornendo così un’indicazione generica delle tempistiche necessarie per portarlo a termine.

Come riportato da Push Square, questa feature sta inevitabilmente facendo discutere i fan, che in alcuni casi preferirebbero non sapere nulla al riguardo e scoprire da soli quanto manchi effettivamente alla conclusione dell’avventura.

Un esempio di questa funzionalità in azione è visibile direttamente da questa immagine ufficiale pubblicata dal PlayStation Blog, che mostra in un riquadro i progressi svolti all’interno di God of War Ragnarok in due ore di gioco:

La community sembra essere divisa al riguardo: da un lato, c’è infatti chi preferirebbe non avere alcuna informazione e godersi il viaggio fino alla fine senza sorprese, mentre dall’altro alcuni fan fanno notare che anche la lista dei trofei è già un “mezzo spoiler”, in grado di indicare quanto tempo manchi alla conclusione.

Resta comunque comprensibile la potenziale rabbia di un giocatore che, pochi istanti prima del finale, si trova nel menù principale per sospendere la partita e si trovano lo “spoiler” di essere ormai praticamente giunti alla conclusione.

Una soluzione ideale che potrebbe accontentare tutti sarebbe la possibilità di implementare o meno tale funzionalità con un toggle dedicato, nascondendo i progressi in-game per tutti gli utenti che preferirebbero non saperne nulla. Vedremo se nelle prossime patch Sony interverrà al riguardo o se si tratta di una feature con cui i giocatori dovranno fare i conti, che lo vogliano oppure no.

Nelle scorse ore vi abbiamo riportato un’altra feature particolarmente utile svelata con il nuovo aggiornamento: da adesso non dovrete più riscaricare i giochi digitali, se li avevate già installati da una copia fisica. Per scoprire tutte le altre novità più importanti, vi rimandiamo invece al nostro articolo dedicato sull’update.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi anche che PS5 non è l’unica console di casa Sony che si è aggiornata nelle ultime ore: è stata infatti rilasciata una nuova patch anche per PS4.