PS5, l’ultima patch introduce una feature molto utile per i giochi fisici

L’atteso aggiornamento 7.00 di PS5 è ormai ufficialmente disponibile per il download e ha introdotto numerose funzionalità particolarmente utili, come il supporto per il VRR in risoluzione 2K e la piena compatibilità con le chat vocali su Discord.

L’ultima patch svelata da Sony ha però introdotto un’ulteriore feature particolarmente utile per chi possiede il modello standard della console next-gen, ovvero quella munita di lettore ottico (la trovate su Amazon), in quanto cambia il modo in cui funzioneranno i giochi in formato fisico.

A differenza di quanto accadeva già con le console rivali, l’installazione di un gioco da disco veniva segnalato come fosse un prodotto a parte: se volevate dunque utilizzare il formato digitale di un gioco che possedevate già in formato fisico, perché magari lo avevate ri-acquistato su PlayStation Store o riscattato su PS Plus, era necessario riscaricarlo da capo.

Questo aspetto è però cambiato definitivamente dopo l’ultimo aggiornamento: adesso potrete dunque accedere immediatamente ai vostri giochi senza dover re-inserire il disco o effettuare un nuovo download, ammesso naturalmente che ne possediate già una copia digitale.

Per fare maggiormente chiarezza, questo non significa che potrete semplicemente installare il gioco nelle console dei vostri amici per “regalarglielo”, ma eviterà semplicemente di dover reinstallare una copia digitale come se si trattasse di un prodotto separato, sfruttando dunque direttamente l’installazione già eseguita dal vostro disco.

Come riportato da Push Square, il cambiamento è stato segnalato nelle patch note ufficiali dell’ultimo aggiornamento PS5: riassumendo una volta per tutte che cosa significa tutto questo, le versioni su disco e le versioni digitali non conteranno più come edizioni separate dello stesso gioco, ma saranno “unite” esattamente come già accade in tutte le altre piattaforme rivali.

Si tratta di una piccola modifica che, con molta probabilità, coinvolgerà soltanto una piccola parte dei fan Sony, ma particolarmente sorprendente per le sue tempistiche: dato che questo tipo di procedura è ormai lo standard per chi punta sulle vendite in digitale, potrebbe infatti apparire bizzarro che ci siano voluti più di 2 anni dal lancio per introdurla. In ogni caso, gli appassionati che non avranno voglia di tirare fuori i loro vecchi dischi potranno certamente essere soddisfatti.

Se volete provare fin da subito questa funzionalità, vi ricordiamo che sono già disponibili per il riscatto i nuovi giochi gratis mensili di PlayStation Plus: se avete una copia fisica di uno dei titoli offerti, sarete in grado di sfruttare l’installazione su disco anche per le versioni digitali gratuite.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che PS5 non è l’unica console aggiornata da Sony nelle scorse ore: in contemporanea con la patch di cui abbiamo appena discusso, è stato rilasciato anche un nuovo interessante aggiornamento per PS4.