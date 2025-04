PS5, disponibile ora l'aggiornamento con i temi del 30esimo anniversario

Da questo momento potete ufficialmente scaricare il nuovo aggiornamento di sistema per PS5: il firmware 25.03-11.20.00 è già disponibile sul territorio italiano ed è pronto per essere installato sulle vostre console.

Come sempre l'aggiornamento è disponibile su tutte le console della famiglia PS5, dai modelli Fat fino ad arrivare alle più nuove versioni Pro (che trovate scontate su Amazon) e senza alcuna feature esclusiva.

Questo era un aggiornamento molto atteso dalla community, in quanto renderà nuovamente applicabili i temi introdotti per il 30esimo anniversario.

Sulle vostre PS5 potrete dunque applicare nuovamente temi che celebreranno la vostra generazione di console PlayStation preferita, dalla PS1 fino ad arrivare a PS4: potrete selezionare il vostro tema preferito selezionando "Impostazioni", poi "Sistema", "Aspetto" e infine "Aspetto e audio".

Il nuovo firmware introduce anche l'utile funzionalità "Focus audio", una feature in grado di amplificare frequenze specifiche di suoni solitamente più contenuti, come dialoghi, chat vocale o anche i passi dei vostri personaggi.

Potrete accedere a questa funzionalità soltanto utilizzando cuffie come dispositivo per l'output audio: se vorrete attivarla dovrete andare su "Impostazioni", "Audio", "Volume", "Focus audio" e infine selezionare l'opzione "Usa focus audio".

Il changelog ufficiale per il nuovo firmware di PS5, che potete trovare al seguente indirizzo, si conclude segnalando i consueti miglioramenti di prestazioni e della stabilità del sistema, anche se come sempre non sappiamo nello specifico in cosa consistano tali migliorie.

L'aggiornamento 25.03-11.20.00 richiederà 1,337 GB liberi in memoria per il download e l'installazione: non si tratta chiaramente di un requisito particolarmente elevato, ma vi consiglio comunque di assicurarvi di aver lasciato questo piccolo spazietto prima di procedere con l'update.

Attualmente non sono state annunciate ulteriori novità per questo aggiornamento, ma la reintroduzione dei temi classici farà sicuramente felici gli appassionati che hanno dovuto farne a meno nelle ultime settimane.

Se dovessero essere segnalati ulteriori modifiche nascoste all'interno di questa patch, ve le segnaleremo prontamente sulle nostre pagine.