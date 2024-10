PS5, l'aggiornamento di fine ottobre è disponibile a sorpresa: ecco cosa cambia

Sony ha sorpreso i suoi utenti rilasciando un nuovo aggiornamento per PS5 proprio pochissimi istanti fa: da questo momento è infatti possibile scaricare la versione 24.07-10.20.00 delle console di ultima generazione.

Il nuovo update di fine ottobre è disponibile su tutti i modelli di PS5 attualmente disponibili, sia per le versioni Slim (che trovate scontate su Amazon) che i modelli Fat e i futuri modelli Pro.

Sony ha anche pubblicato tutte le novità previste per questo aggiornamento: non sono molte, ma le troverete tutte qui di seguito:

Le attività ora vengono visualizzate come In corso, Non avviate o Completate , a seconda che l'attività sia stata avviata o completata.

, a seconda che l'attività sia stata avviata o completata. I potenziali spoiler saranno comunque nascosti.

Abbiamo migliorato le prestazioni e la stabilità del software di sistema.

Abbiamo migliorato i messaggi e l'usabilità di alcune schermate.

La novità principale sembrerebbe dunque legata alle attività presenti nella scheda di gioco, che adesso monitoreranno i vostri progressi direttamente dalle relative schermate.

Sebbene non sia stato specificato all'interno dell'aggiornamento, è plausibile immaginare che questa patch risolva il problema legato all'assenza della funzionalità "Riprendi attività", che era sparita dalle console dopo alcune patch precedenti.

Grazie alla patch di fine ottobre, non dovrebbero più esserci problemi con questa utile funzionalità simile al quick resume delle più moderne console Xbox.

Tralasciando questa piccolo miglioramento, pare che si tratti della consueta patch di manutenzione che dovrebbe cambiare ben poco per l'esperienza degli utenti: se avete lasciato la console in modalità di riposo, la nuova patch di fine ottobre dovrebbe venire installata in automatico sulle vostre PS5.

Resta ovviamente sempre in piedi la possibilità che possano esserci ulteriori modifiche nascoste, anche se nel changelog ufficiale non vi è alcuna traccia: se dovessimo scoprire migliorie non segnalate da Sony, magari perché notate dagli utenti o perché annunciate in seguito, vi terremo prontamente informati come sempre sulle nostre pagine.