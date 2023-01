PS5, il remake di un classico titolo “zombesco” arriva molto presto

No, non è Resident Evil. Ma se sentivate la mancanza di un titolo dove riempire di piombo una marea di zombie, sappiate che House of the Dead Remake arriverà su PlayStation 5 la prossima settimana.

Il titolo era già stato pubblicato su varie piattaforme, tra cui Nintendo Switch (la trovate qui su Amazon), e ora attraverserà anche la next-gen di PlayStation.

Un progetto di cui si è cominciato a parlare già molti anni fa, per gli appassionati ed i nostalgici delle sale giochi.

Perché gli zombie non passano mai di moda, visto che qualcuno li ha anche inseriti in Skyrim trasformando il gioco in uno sparatutto pieno di non morti.

Come riporta Dualshockers, infatti, The House of the Dead Remake arriverà su PS5 a partire dalla prossima settimana.

La notizia è arrivata tramite un semplice trailer su YouTube, in cui Forever Entertainment ha annunciato che il rail shooter horror più famoso di sempre (uno dei più famosi) sarà disponibile sulla console Sony a partire dal 20 gennaio.

Il titolo sarà pubblicato in digital delivery inizialmente, e soprattutto i possessori del gioco su PlayStation 4 potranno eseguire l’aggiornamento alla versione next-gen PS5 in via gratuita.

Inizialmente lanciato su Nintendo Switch nell’aprile dello scorso anno, The House Of The Dead Remake è stato pubblicato anche su PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC e Stadia.

Ma, per i meno giovani, sappiate che l’originale The House of the Dead fu uno dei giochi arcade più famosi di sempre, uscito originariamente nel lontano 1996 da SEGA, con tanto di cabinato con pistole incluse.

