PS5, giochi davvero next-gen non prima del 2022 per Sony

Le console next-gen hanno sempre bisogno di qualche anno per ingranare, e PS5 non costituirà un’eccezione.

A rivelarlo è Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, in un’intervista concessa all’agenzia russa TASS.

«La storia ci dice che è nel secondo o terzo anno che gli sviluppatori prendono davvero il loro ritmo», ha spiegato Ryan.

«Gli sviluppatori tipicamente hanno bisogno di un po’ di tempo per familiarizzare [con l’hardware]. Ma è probabilmente nel 2022 che vedrete alcune cose meravigliose, com’è successo nel 2015/2016 con la precedente generazione, quando i giochi che hanno definito la generazione hanno iniziato a venire pubblicati».

Per PS4, dopo una prima ondata costituita perlopiù da Killzone Shadow Fall, Knack e inFamous Second Son, in quegli anni vennero lanciati tra gli altri Until Dawn, Bloodborne e Uncharted 4, che bene hanno definito il tipo di esperienza e qualità a cui la console avrebbe aspirato negli anni a venire.

Sony ha provato ad essere più aggressiva in questa generazione, affidandosi all’inizio a studi esterni (per Demon’s Souls di Bluepoint Games e per Sackboy: Una Grande Avventura, ad esempio) e lasciando il 2021 a tutti gli altri.

Il prossimo anno toccherà a Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok, che dovrebbero avere un peso specifico nettamente superiore rispetto ai colleghi del secondo anno di PS4.

Tuttavia, Horizon sarà un capitolo cross-gen e God of War Ragnarok corre lo stesso “rischio”, per cui queste produzioni potrebbero in effetti essere più prudenti.