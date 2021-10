PS5: Gift Card PS Store gratis da MediaWorld acquistando Dual Sense o cuffie Pulse

Nel caso possediate una console PS5 e desiderate acquistare un secondo controller DualSense e un paio di cuffie ufficiali Pulse 3D, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, in questo momento la nota catena MediaWorld permette di acquistare gli accessori da voi desiderati ottenendo in omaggio una Gift Card da 10 euro da spendere per i contenuti digitali su Playstation Store!

Le cuffie Sony Pulse 3D sfruttano il Tempest Engine di PS5 per consentire agli utenti di udire la direzionalità dei vari suoni esattamente come se si fosse immersi davvero nell’ambiente di gioco. Si tratta di un headset wireless che sfrutta un adattatore USB incluso in confezione per collegarsi a PS4, PS5 e computer Windows e macOS compatibili, ma è possibile usare anche utilizzare Playstation VR ed altri dispositivi tramite il consueto jack da 3,5mm.

Le cuffie Sony Pulse 3D presentano un doppio microfono nascosto, con il quale chattare con amici e compagni di squadra in maniera perfetta grazie alla tecnologia di eliminazione del rumore. Il dispositivo offre, inoltre, una serie di controlli di facile accesso, i quali permettono di silenziare il microfono, regolare il volume e passare dall’audio di gioco alle interazioni vocali con semplici gesti.

Insomma, le cuffie Sony Pulse 3D sono un vero e proprio concentrato di tecnologia in grado di migliorare l’esperienza di gioco complessiva, soprattutto se amate immergervi completamente all’interno dei mondi virtuali e potete averle a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

