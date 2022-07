PS5 pronta alla rivoluzione? Il nuovo brevetto anticipa rewind e salvataggi in tempo reale

Sony crede fermamente nelle potenzialità del cloud gaming, che stando a quanto riportato in un nuovo brevetto registrato potrebbe portare a grandi rivoluzioni anche per i videogiochi su PS5.

Viene infatti menzionata la possibilità di utilizzare tecniche come il rewind e i punti di salvataggio in tempo reale, feature normalmente possibili solo tramite l’emulazione ma che, grazie al cloud, potrebbero essere possibili perfino su esclusive di ultima generazione come Horizon Forbidden West (che potete acquistare in offerta su Amazon).

Come riportato da TweakTown, il brevetto suggerisce la possibilità di espandere notevolmente la funzionalità Game Help oltre quelli che potrebbero essere i sogni di molti utenti: la tecnologia cloud permetterebbe infatti di accedere in tempo reale a feature che, con il gaming in locale, sarebbero semplicemente impossibili.

Tra queste ci sarebbe anche la possibilità di caricare un punto di salvataggio precedente o perfino riavvolgere il catturato fino al punto da noi desiderato: caratteristiche comuni negli emulatori di console storiche ma che, per ovvi motivi, non sono solitamente implementabili nelle ultime produzioni videoludiche.

Tutto questo sarebbe possibile anche grazie alla collaborazione tra giocatori: il brevetto menziona infatti quelli che sarebbero i «Jump Points», ovvero Punti di Salto, tramite i quali gli utenti potrebbero «saltare» da un salvataggio a un altro caricato da altri fan.

PS5 catturerebbe infatti di default la nostra sessione di gameplay, esattamente come già accade per i filmati ma proponendo invece spezzoni di gioco vero e proprio: una funzione che può essere utilizzata anche per superare sessioni particolarmente difficili, mostrando per esempio ad altri giocatori in tempo reale un catturato che svela come battere un boss particolarmente impegnativo.

Questa funzionalità potrebbe dunque essere utilizzata anche per creare delle guide interattive vere e proprie: naturalmente non sappiamo se l’idea riuscirà davvero a vedere la luce, ma rappresenterebbe certamente una prospettiva molto interessante per il futuro dei videogiochi e della tecnologia cloud.

Recentemente avevamo discusso anche un ulteriore brevetto registrato dalla compagnia, che suggeriva l’arrivo dell’emulazione diretta di giochi e accessori PS3 su PS5. Un’ipotesi che sembrerebbe, con molta probabilità, essere stata confermata da una nuova offerta di lavoro.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi, se non l’avete già fatto, di riscattare i giochi gratis PlayStation Plus di giugno prima che sia troppo tardi: fra poche ore saranno infatti disponibili i nuovi omaggi.