PS5 e PS4 potrebbero presto dire sì alla retrocompatibilità totale

Stando a varie voci piuttosto affidabili, Sony starebbe preparando un servizio in abbonamento che possa ereditare le attenzioni di PlayStation Plus, fuso a sua volta con PlayStation Now.

I possessori di DualSense fremono infatti di scoprire le novità delle prossime settimane, per quello che potrebbe essere per PlayStation un anno da ricordare.

Ora, a seguito della notizia che vede le carte PS Now ritirate dal Regno Unito (cosa questa che potrebbe suggerire una fusione con PS Plus) ne arriva ora un’altra davvero molto interessante.

Via ResetEra, un nuovo brevetto depositato da Mark Cerny suggerisce che PlayStation potrebbe finalmente essere in grado di portare la piena retrocompatibilità a PS5 e PS4.

Con la menzione di uno “Spoof Clock” e “Fine Grain Frequency Control”, ma soprattutto quella della Claim 11, il brevetto nota che Sony starebbe puntando a risolvere alcune questioni lato software, permettendo quindi di eseguire giochi PS1, PS2, PS3 e PSP sulle ultime due console da casa.

Pubblicato dal giornalista ed editor Shaun McIlroy, il brevetto sembra essere ufficiale, sebbene al momento non vi siano ancora conferme sulla retrocompatibilità totale di PS4 e PS5 con le passate generazioni (né il modo in cui la questione verrà affrontata).

Inutile dire che l’idea è proprio che Spartacus dia (anche) la possibilità di rispolverare finalmente i grandi classici del mondo PlayStation.

Da anni si parla ormai di una sorta di pacchetto unico che possa in qualche modo mettere sotto lo stesso tetto la proposta per il gioco online e quella del gaming on demand/in streaming di Sony.

